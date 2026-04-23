Darko Lazić posvetio pjesmu bratu koji je poginuo: Jedan pjevač sve vrijeme bio uz njega tokom snimanja

23.04.2026 19:41

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Darko Lazić snimio je pjesmu koju je posvetio svom pokojnom bratu Draganu Laziću.

Poslije 40 dana od smrti brata, snimio je pjesmu koju je posvetio upravo njemu. Pjevač je podijelio i nekoliko kadrova sa snimanja spota, a glavna podrška mu je sve vrijeme bio Radiša Trajković Đani.

U jednom momentu, Darku se na snimanju spota pridružila i supruga Katarina Lazić i ćerka koja mu je sjedila u krilu i uživala u tatinom društvu.

Da mogu da vratim vrijeme nikad ne bih zapjevao

U intervjuu nakon tragedije, Darko je govorio kako se nosi sa bolom, ali i negativnim komentarima na društvenim mrežama

Darko je progovorio i o porodici pokojnog brata, a kako kaže, Draganove ćerke znaju da im je otac preminuo.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam da nastavim da pjevam.

Pritom, znam da prvi on ne bi želio da prekinem da pjevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pjevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapjevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapjevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pjevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pjevam, a on je uz mene uvijek i gleda nas sa ljepšeg mjesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pjevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razumije da je i to posao, te da je donio odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja.

- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovjek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

