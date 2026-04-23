Tramp: Moje prijetnje Iranu imale efekat

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su njegove prijetnje potpunim uništenjem iranske civilizacije imale efekta i da su dovele do toga da Teheran sjedne za pregovarački sto.

"Druga strana jedva čeka da postigne dogovor. Šta god da govorim ili radim, izgleda da funkcioniše veoma dobro", rekao je Tramp za Bi-Bi-Si.

Američki predsjednik je 8. aprila upozorio da bi iranska civilizacija mogla nestati, prijeteći da će istovremeno napasti sve iranske elektrane ako dogovor ne bude postignut tog dana.

(SRNA)