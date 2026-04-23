Selak: Podrška „Sarajevo-gasu“, ali bez pritiska na sudove – postupak nije završen

Autor:

ATV
23.04.2026 20:07

Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak reagovao je na poziv direktora „Sarajevo-gasa“ iz Istočnog Sarajeva Nedeljka Eleka, poručivši da institucije Srpske stoje uz domaću privredu, ali da se pravni procesi moraju voditi u skladu sa zakonom.

„Razumijem zabrinutost rukovodstva ‘Sarajevo-gasa’, ali je važno naglasiti da se radi o prvostepenoj presudi. Slijedi žalbeni postupak pred višim sudom, a potom i mogućnost revizije pred Vrhovnim sudom. To znači da proces nije okončan i da postoji prostor da se svi argumenti temeljno razmotre“, istakao je Selak.

On je naglasio da je podrška domaćoj privredi jasan prioritet.

„Uvijek smo spremni da pružimo podršku domaćim privrednim subjektima, a naročito strateškim preduzećima od značaja za Republiku Srpsku. Njihova stabilnost je od ključnog značaja ne samo za privredu Srpske, već i za šire ekonomske tokove“, poručio je Selak.

Ipak, kako je naveo, ta podrška ne smije ugroziti nezavisnost pravosuđa.

„Očekujem da se ovaj spor rješava isključivo u institucijama sistema, bez bilo kakvih pritisaka na sudove. Samo nezavisno pravosuđe može garantovati pravedan ishod“, dodao je on.

Selak se osvrnuo i na širi kontekst funkcionisanja pravosudnog sistema, ukazujući na problematičnu praksu Ustavnog suda BiH.

„Nažalost, svjedoci smo da su sudovi u Republici Srpskoj izloženi nakaradnom tumačenju zakona od strane Ustavnog suda BiH. Jedan od ozbiljnih primjera je slučaj RTRS-a, gdje je nametnut nepravedan teret plaćanja naknada BHTV-u, suprotno propisima, čime je izvršena diskriminacija“, naveo je Selak.

Prema njegovim riječima, ovakva praksa dovodi do pravne nesigurnosti i narušava ravnopravnost.

„Ovo nije pitanje jednog slučaja, već kontinuirane prakse koja ide na štetu subjekata iz Republike Srpske i pravnog sistema u cjelini. Zato je važno da institucije Srpske ostanu jedinstvene u zaštiti svojih interesa, uz puno poštovanje zakona“, zaključio je Selak.

