"Ključno je da general Ratko Mladić bude prebačen u Srbiju"

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je sve lošije iz dana u dan, kaže njegov sin Darko Mladić. Navodi da je ključno da general Ratko Mladić bude prebačen u Srbiju, da bi mu se malo produžio život.

Poručuje da je jako zabrinut. Spreman je da sa timom advokata podnese zahtjev za prijevremeno puštanje Ratka Mladića. Ispunjen je, kaže, zahtjev Tribunala, a to je da general bude na samrti.

"Ja ne vidim kako sad mogu da ga ne prebace za Srbiju. Prosto svi tamo od osoblja, čuvara, ljekara njihovih svima je žao mog oca i svi su faktički za to da se on pusti. Neki lično emotivno, a ljekari stručno. Naši ljekari i njihovi su u konsenzusu da on umire, da su mu ovo posljednji dani. Ja sada ne vidim kako ga neće pustiti ako su ljetos tražili da akutno terminalno bude bolestan", kaže Darko Mladić.

Da je general Ratko Mladić u izuzetno teškom zdravstvenom i fizičkom stanju poznato je i advokatu Goranu Petronijeviću. U izjavi za Radio Beograd Petronijević objašnjava da postoje dva načina za puštanje osuđenika na slobodu i to nakon izdržane dvije trećine kazne ili iz humanitarnih razloga.

Kaže i da je praksa Haškog tribunala postala restriktivna. Kako navodi, Srbija je učinila značajan napor podnošenjem garancija za liječenje generala Mladića. Ukoliko puštanje generala bude odobreno poznata je procedura.

"Procedura je takva da ga preuzimaju ili u pratnji, uz obezbijeđenu permanentnu medicinsku pomoć sve dok ne sleti. Nakon dolaska u Srbiju, on bi bio smješten u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu gdje bi se liječenje nastavilo. To je sada stvar tehničkog transfera, samo ako se, naravno, odobri", kaže Petronijević.

Sa situacijom u kojoj se nalazi general Mladić upoznata je i Republika Srpska. Iskustvo i utiske posjete generalu u Hagu prenio je srpski ministar pravde. Jasno je da Haški Tribunal krši mnoga pravila.

"Očigledno je da je spremnost i RS i Srbije da damo garancije da se general Mladić pusti na liječenje u zemlju odakle dolazi. Dakle da li RS ili Srbija. I pratimo postupanje i kako stvari stoje vjerovatno će institucije Srpske i Srbije podnijeti određene prijave protiv odgovornih lica koja su odgovorna za neadekvatnu zdravstvenu zaštitu samog generala Mladića", kaže Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Pravnici upozoravaju da je neophodan kontinuiran diplomatski pritisak na Ujedinjene nacije i Savjet bezbjednosti, koji su osnivači suda kako bi oni koji služe kaznu po presudama Tribunala u Hagu imali dostojanstven tretman. A taj tretman po dosadašnjem iskustvu uskraćen je Srbima koje je tribunal osudio za ratne zločine. U slučaju generala Ratka Mladića Srbija je spremna i za dodatne garancije i zahtjeva tribunala. Ukoliko uopšte imaju namjeru da razmotre podnesene zahtjeve.