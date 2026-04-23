Predsjednik Karan upoznao diplomce sa Harvarda i Stanforda o ustavnoj poziciji Srpske

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan upoznao je danas grupu diplomaca sa Harvarda i Stanforda o ustavnoj poziciji Republike Srpske, složenosti ustavnog sistema i političkoj situaciji u BiH.

Tokom prijema, predsjednik Karan je rekao da u BiH postoji borba ustavne i neustavne stvarnosti, a da se Republika Srpska zalaže za striktnu primjenu ystava, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike.

Prijem za diplomce održan je u Palati Republike u Banjaluci.