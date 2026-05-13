Vens: SAD vode "veoma agresivne" pregovore sa Iranom

SAD vode "veoma agresivne" pregovore sa Iranom da bi osigurale da Teheran ne nabavi nuklearno oružje, izjavio je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.

"Slažem se sa predsjednikom Donaldom Trampom da Iran ne bi trebao da ima nuklearno oružje. Očigledno smo angažovani u veoma agresivnom i veoma angažovanom diplomatskom procesu u pokušaju da osiguramo da se to ne dogodi", rekao je Vens novinarima.

On je dodao da u ovom trenutku postoje i diplomatske i vojne opcije.