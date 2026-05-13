Tužilaštvo traži sedam godina zatvora za Sarkozija

ATV
13.05.2026 21:40

Foto: Tanjug / AP

Francusko tužilaštvo zatražilo je od suda da pošalju bivšeg predsjednika Nikolu Sarkozija u zatvor na sedam godina i da ga novčano kazne sa 300.000 evra povodom optužbe da je pokojni libijski lider Moamer Gadafi tajno finansirao njegovu uspješnu predsjedničku kampanju 2007. godine.

Tužilaštvo je zatražilo od trojice sudija koji razmatraju žalbu da Sarkozija proglase krivim za korupciju, nezakonito finansiranje kampanje i prikrivanje pronevjere libijskih javnih sredstava.

Sarkozi je oslobođen ove tri optužbe na prvom suđenju.

U posebnom zahtjevu tužilaštvo traži da mu se zabrani obavljanje javnih funkcija na pet godina.

Sarkozi /71/ je u septembru 2025. godine osuđen na pet godina zatvora zbog zavjere za izvršenje krivičnog djela, čime je postao prvi bivši francuski predsjednik u modernoj istoriji koji je završio u zatvoru.

Odležao je 20 dana u pariskom zatvoru La Sante, a potom je pušten u novembru, ali je ostao pod nadzorom suda.

Sarkozi je uložio žalbu na presudu, ali su isto učinili i tužioci, koji sada prema istoj optužnici traže strožu kaznu. Konačna presuda očekuje se 30. novembra, prenio je AP.

Bivši predsjednik se posljednjih godina suočio sa više slučajeva korupcije, ali slučaj Libije ima daleko najveću političku i simboličku težinu, pošto se u njemu navodi da je strana diktatura pomogla da francuski predsjednik dođe na vlast.

