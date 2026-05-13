Društvene mreže bruje o Dončiću: Pojavile se tvrdnje o prevarama i pozivu policiji iz porodilišta

Odluka Luke Dončića da ovog ljeta ne nastupa za reprezentaciju Slovenije trebala je biti sportska vijest. Umjesto toga, pretvorila se u jednu od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama, gd‌je se sada više govori o njegovom privatnom životu nego o košarci.

Sve je počelo nakon emotivne objave u kojoj je Dončić saopštio da zbog borbe za zajedničko starateljstvo želi ljeto provesti sa svojim kćerkama.

"Volim moje kćerke više od svega, one su mi uvijek na prvom mjestu", napisao je Dončić, dodajući da mu je razdvojenost od d‌jece prethodnih mjeseci veoma teško pala.

Njegova objava izazvala je veliki talas podrške, a mnogi su ga opisali kao požrtvovanog oca koji je porodicu stavio ispred karijere. Ipak, paralelno s tim počele su kružiti i brojne glasine o njegovom odnosu s Anamarijom Goltes.

Prevare i izlasci

Posebnu pažnju privukla je objava jedne korisnice društvenih mreža koja tvrdi da dolazi iz mjesta na Krku gd‌je Dončić godinama ljetuje.

Ona navodi da se dugo pričalo o njegovim navodnim prevarama i noćnim izlascima.

Pojavile su se i tvrdnje da je Anamarija navodno jednom prilikom iz porodilišta pozvala policiju zbog sukoba oko starije kćerke. Nijedna od tih tvrdnji nije potvrđena.

"Kada smo već kod tračeva - ovo je još prije nekoliko mjeseci kružilo po Reditu. U vijestima se pisalo da je zvala policiju kada je došao u porodilište da je posjeti, navodno jer je htio silom odvesti stariju kćerku u SAD", napisala je jedna korisnica mreže Iks.

Kad smo kod tračeva - ovo dole je od pre par meseci na Rediitu.

U vestima je bilo da je zvala policiju kad je bio u porodilištu da je poseti, jer je hteo da vodi stariju ćerku u SAD na silu.

Ali eto u komentarima ona je veštica koja uništava karijeru a on je brižan otac https://t.co/U1ffhEQ9jd pic.twitter.com/93W6JnUjhD — Supergirl ☀️ (@harmless014) May 12, 2026

U jednoj od objava na Reditu navodi se:

"Iskreno, samo sam čekala kada će se ovo desiti. Mnogo mi je žao Anamarije. Dolazim iz okoline Krka, gd‌je Luka cijeli život ljetuje, i čula sam mnogo priča da je stalno vara. Prije dvije godine je čak jedan njegov prijatelj zvao dvije moje veoma dobre drugarice u njegov separe u Diamondu u Malinskoj. Pratim NBA i oduvijek mi je d‌jelovao ljigavo, a otkad sam čula sve ovo, počeo mi se još više gaditi. Tek prošle godine su zajedno dobili drugu kćerku. Zajedno su još od srednje škole i očigledno ga je slava udarila u glavu, kao i potreba da se iživljava jer su veoma mladi postali roditelji. Ona praktično sama odgaja d‌jecu u Sloveniji, odrekla se karijere modela da bi otišla s njim u Ameriku i praktično cijeli život posvetila njemu, da bi joj se sada ovo dešavalo".

Luka Doncic announces he will not play for the Slovenian national team this summer as he continues to work towards joint custody of his two daughters. pic.twitter.com/6ai5WQiLhb — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2026

Cijela situacija potom je izazvala veliku raspravu na društvenim mrežama, gd‌je dio javnosti postavlja pitanje da li je Dončićeva objava bila iskrena ispovijest oca ili pažljivo osmišljena poruka kojom sebe predstavlja kao žrtvu.

Oblikovanje narativa

Mnogi smatraju da poznate osobe emotivnim objavama često pokušavaju oblikovati javni narativ u svoju korist, svjesno ili nesvjesno. Kada javno govorite o patnji zbog d‌jece i porodičnim problemima, publika vrlo brzo staje na vašu stranu, posebno kada je riječ o globalno popularnom sportisti.

U takvom narativu, kako pišu korisnici društvenih mreža, veoma lako dolazi do pod‌jele u kojoj muškarac postaje emotivni otac koji pati, dok žena automatski dobija ulogu osobe koja izaziva probleme.

Zbog toga su mnoge žene na internetu reagovale na način na koji se razvija priča o Dončiću i Anamariji, ističući da Anamarija nije javno govorila o njihovom odnosu, ali je uprkos tome postala meta brojnih komentara i optužbi.

Korisnici društvenih mreža navode i da internet često muškarcima daje "emocionalnu dubinu", dok ženama pripisuje skrivene motive.

"On puca pod pritiskom. Ona sigurno nešto traži. On želi d‌jecu. Ona pravi problem. On je slomljen. Ona je hladna", samo su neki od komentara koji se šire mrežama.

Dio javnosti podsjeća i da biti dobar otac ne znači automatski biti i dobar partner, te da je moguće iskreno voljeti d‌jecu, a istovremeno povrijediti osobu s kojom ste gradili porodicu.

Istovremeno, drugi ističu da žena koja postavlja granice ili traži određena prava ne pokušava uništiti muškarca, već zaštititi sebe i d‌jecu.

Mnogi podsjećaju i da je Anamarija Goltes bila uz Dončića mnogo prije NBA slave, miliona i statusa globalne sportske zvijezde. Njih dvoje su zajedno još od srednje škole, a godinama ga je pratila kroz razvoj karijere, selidbe i život u SAD-u.

Zbog toga dio javnosti smatra da, čak i ako je njihov odnos zaista završen, Anamarija nije zaslužila da postane meta masovnog internet linča.

Pojedini korisnici društvenih mreža tvrde i da je Dončićeva objava, iako nikoga direktno nije optužila, veoma pažljivo postavila njega u ulogu čovjeka koji pati i bori se za d‌jecu, dok je internet ostatak priče sam nadogradio.

Naravno, javnost i dalje ne zna šta se zaista dogodilo između Luke i Anamarije. Moguće je da Dončić prolazi kroz težak period, moguće je i da je Anamarija pogrešno predstavljena, a moguće je i da je istina negd‌je između.

Ipak, reakcije na cijelu priču, smatraju mnogi, pokazuju koliko javnost brzo romantizuje muškarca koji javno pokazuje emocije, posebno kada govori o d‌jeci, dok se ženska tišina često tumači kao manipulacija.

Zbog toga ova priča više nije samo priča o jednom NBA igraču i njegovoj vezi, već i primjer kako javnost vrlo lako prihvata sliku muškarca kao žrtve, dok žena istovremeno postaje glavni krivac, iako se o njihovom stvarnom odnosu zna veoma malo, piše Ona