Logo
Large banner

Trebinjac tukao suprugu, kršeći zaštitne mjere

Autor:

ATV
03.06.2026 11:20

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv S.K. (33) iz Trebinja zbog krivičnog djela nasilja u porodici nad svojom suprugom J.K.

Inače, S.K. je već imao izrečene hitne zaštitne mjere u vidu zabrane prilaska i kontaktiranja žrtve, koje je u više navrata prekršio, što mu se takođe stavlj na teret.

U optužnici se navodi da je S.K. suprugu napao 17. aprila u iznajmljenoj kući u Trebinju, u kojoj stanuje sa porodicom.

”Primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem optuženi je ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje supruge, na način da ju je nakon kraće verbalne rasprave uhvatio jako rukama za lice, vukao za kosu, a nakon toga zadao udarac rukom u predjelu lica”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti kazna do tri godine zatvora, uz obavezno izricanje i novčane kazne zbog kršenja zaštitnih mjera.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nasilje u porodici

nasilje nad ženama

Optužnica

OJT Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

копито коњ нога ветеринар

Hronika

Kobila jednim udarcem usmrtila veterinara

1 h

0
Ухапшено лице које је изазвало саобраћајну незгоду

Hronika

Uhapšeno lice koje je izazvalo saobraćajnu nezgodu

1 h

0
Потрага за дјечаком у Дрини

Hronika

ATV saznaje: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

16 h

0
Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији

Hronika

Poznat identitet mladića iz BiH koji je stradao u Sloveniji

16 h

0

  • Najnovije

11

53

Automobil na auto-putu "9. januar" udario u bankinu

11

40

Darko Mladić: Srbija će 12. juna iznijeti stav o odbijanju Haga da pusti generala na liječenje

11

25

Stevandić prijavio Đajića i Ćurlu za lažno predstavljanje: Svemu kumovalo "krajiško veče"

11

20

Trebinjac tukao suprugu, kršeći zaštitne mjere

11

16

Dodik: Srpska neće odustati od političke borbe za svoja prava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner