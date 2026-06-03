Trebinjac tukao suprugu, kršeći zaštitne mjere

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv S.K. (33) iz Trebinja zbog krivičnog djela nasilja u porodici nad svojom suprugom J.K.

Inače, S.K. je već imao izrečene hitne zaštitne mjere u vidu zabrane prilaska i kontaktiranja žrtve, koje je u više navrata prekršio, što mu se takođe stavlj na teret.

U optužnici se navodi da je S.K. suprugu napao 17. aprila u iznajmljenoj kući u Trebinju, u kojoj stanuje sa porodicom.

”Primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem optuženi je ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje supruge, na način da ju je nakon kraće verbalne rasprave uhvatio jako rukama za lice, vukao za kosu, a nakon toga zadao udarac rukom u predjelu lica”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti kazna do tri godine zatvora, uz obavezno izricanje i novčane kazne zbog kršenja zaštitnih mjera.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.