Kobila jednim udarcem usmrtila veterinara

Autor:ATV
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Veterinara (48) usmrtila je kobila dok joj je radio kopita, saopštila je danas (3.juna) Koprivničko-križevačka policija.
Tragedija se dogodila juče (2.juna) popodne u okolini Križevca.
Kako navodi policija životinja je zadnjom nogom udarila u predjelu prsnog koša.
Iako mu je nakon udarca pružena ljekarska pomoć na licu mjesta, veterinar je preminuo od zadobijenih povreda.
Županijski državni tužilac naložio je obdukciju koja će biti obavljena u Bjelovaru, saopštila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.
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