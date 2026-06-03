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Kobila jednim udarcem usmrtila veterinara

Autor:

ATV
03.06.2026 10:42

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копито коњ нога ветеринар
Foto: Pexel/ Barbara Olsen

Veterinara (48) usmrtila je kobila dok joj je radio kopita, saopštila je danas (3.juna) Koprivničko-križevačka policija.

Tragedija se dogodila juče (2.juna) popodne u okolini Križevca.

Kako navodi policija životinja je zadnjom nogom udarila u predjelu prsnog koša.

Iako mu je nakon udarca pružena ljekarska pomoć na licu mjesta, veterinar je preminuo od zadobijenih povreda.

Županijski državni tužilac naložio je obdukciju koja će biti obavljena u Bjelovaru, saopštila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

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Tagovi :

konj usmrtio veterinara

smrtni slučaj

nesrećan slučaj

Hrvatska

Policija

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