Dodik: Srpska neće odustati od političke borbe za svoja prava

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da je važno obezbijediti mir i naglasio da Republika Srpska nema namjeru da na bilo koji način problematizuje situaciju u BiH ili da je dovede do bilo kakvog sukoba.

"Namjeravamo da se politički borimo za svoja prava i od toga nećemo odustati. BiH nema šanse da preživi u globalnim nestabilnostima ukoliko se ne nađe unutrašnji konsenzus bez nametanja rješenja od međunarodnog faktora", poručio je Dodik, prenosi Srna

Dodik je istakao da u BiH takva rješenja neće proći, jer su i sami međunarodni zvaničnici koji nam ih nameću, na globalnom nivou takmaci za sfere uticaja.

"Ako prihvatimo stranu okupaciju, odnosno nametnuta rješenja, onda smo prihvatili da se ponašamo po diktatu tih kvazi centara. Evropske zemlje nisu relevantan faktor, pa čak ni EU koja je izgubila bitke na svim poljima – vojnom ili bilo kom drugom", naglasio je Dodik.

On smatra da danas EU, koja je predviđena kao političko-ekonomska zajednica, postaje vojni savez i da treba i o tome razmišljati.

"Ako idemo ka tom putu moramo da razmišljamo o tome jer nije isključeno da mobilišu naše ljude za svoje sukobe i ratove. To su sve dileme koje moramo da imamo na umu", istakao je Dodik.

Govoreći o geopolitičkoj situaciji u svijetu, u kojem još traju krize i čije se rješavanje najavljuje, Dodik je rekao da se više radi o tome da će biti onih koji će otvoriti nove probleme u Evropi i svijetu, nego da bi situacija mogla da se smiri na bilo koji način.

Kako je naglasio, ovdje živimo posljedice sukoba velikih, koji su svjesni činjenice da je propao unipolarni svijet, da se formira multipolarni i sada se postavljaju neki elementi.

"To dugo neće biti završeno i biće potrebna još decenija da se postave jasne konture multipolarnog svijeta. Već vidimo početne konture tog svijeta u kome postoji nekoliko centara globalne moći koji na različitim nivoima, političkom, kulturnom, bezbjednosnom, pa i vojnom pokušavaju etablirati i postaviti pozicije svojih zemalja na pravi način", pojasnio je Dodik.

To je nešto, kako je naglasio, što vidimo u posljednje vrijeme na globalnom nivou.

Dodik je istakao da su problem u svijetu sirovine, nafta, energenti koji su pri kraju, a novi energetni nisu pronađeni.

"Imaćemo još dosta problema koji nas čekaju u pogledu otvaranja novih sukoba. Jedino relevantno pitanje na kojem treba da radimo jeste kako ćemo mi kroz sve to proći", istakao je Dodik.