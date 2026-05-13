Jovan Perišić slomljen zbog smrti majke! Objavio njenu fotografiju uz poruku koja slama srce

Njegova majka je preminula u ponedjeljak, 11. maja, a tužna vijest zatekla je pjevača u Beogradu, odakle se odmah uputio u rodnu Bosnu kako bi bio uz porodicu.

Nakon što je danas, u sredu, majka ispraćena na večni počinak u krugu porodice i prijatelja u Bosni, Perišić se oglasio na svom Instagram profilu.

Pjevač je objavio fotografiju svoje nasmijane majke uz riječi koje slamaju srce:

- Počivaj u miru majko moja draga - napisao je Jovan uz emotikon slomljenog srca.

Scena Umrla majka Jovana Perišića

Čim se vijest o tragediji proširila, brojni prijatelji i kolege sa estrade uputili su Jovanu poruke iskrenog saučešća i podrške, svjesni koliko je bio vezan za svoju porodicu.

Majka Jovana Perišića

Očekuje se da će se pjevač u narednom periodu potpuno povući iz javnosti i otkazati predstojeće nastupe kako bi u miru prebrodio ovaj veliki gubitak.

Pjevač bio hitno hospitalizovan

Perišić je samo prije mjesec dana bio hospitalizovan.

Pjevač Jovan Perišić završio je tada u bolnici u Šapcu nakon što mu se odjednom slošilo.

Perišić je blagovremenom intervencijom lekarskog tima, prevezen u bolnicu u Šapcu gdje je zadržan na liječenje.

(telegraf)