Zastrašujući snimci iranskog napada na aerodrom u Kuvajtu: Jedna osoba poginula, više povrijeđenih

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni video-snimci koji prikazuju štetu na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu nakon iranskog raketnog i napada dronom.

Prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kuvajta, u napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Napad je, kako navode, pogodio terminal aerodroma i izazvao značajnu štetu na vitalnoj infrastrukturi.

Ministarstvo je na platformi Iks objavilo da „najoštrije osuđuje brutalne i kontinuirane iranske napade balističkim projektilima i dronovima“.

The damage at Kuwait International Airport following the Iranian drone and missile attack overnight. pic.twitter.com/CVkBDLxFtr — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

U saopštenju se ističe da su napadi ponovo bili usmjereni na civilne i ključne objekte, uključujući Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, te da su oštećene i pojedine diplomatske misije.

„Kuvajt zadržava svoje puno i legitimno pravo da preduzme potrebne mjere i odgovori na ponovljene iranske agresije“, navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kuvajta.