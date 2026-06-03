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Zastrašujući snimci iranskog napada na aerodrom u Kuvajtu: Jedna osoba poginula, više povrijeđenih

Autor:

ATV
03.06.2026 12:12

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Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених
Foto: X

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni video-snimci koji prikazuju štetu na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu nakon iranskog raketnog i napada dronom.

Prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kuvajta, u napadu je poginula jedna osoba, dok je više ljudi povrijeđeno. Napad je, kako navode, pogodio terminal aerodroma i izazvao značajnu štetu na vitalnoj infrastrukturi.

Ministarstvo je na platformi Iks objavilo da „najoštrije osuđuje brutalne i kontinuirane iranske napade balističkim projektilima i dronovima“.

U saopštenju se ističe da su napadi ponovo bili usmjereni na civilne i ključne objekte, uključujući Međunarodni aerodrom u Kuvajtu, te da su oštećene i pojedine diplomatske misije.

„Kuvajt zadržava svoje puno i legitimno pravo da preduzme potrebne mjere i odgovori na ponovljene iranske agresije“, navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kuvajta.

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