Sedam civila poginulo u napadu drona na autobus u DNR-u

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Sedam osoba je poginulo nakon udara ukrajinskog drona na linijski autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef te republike Denis Pušilin, prenose RIA Novosti.
"U Jenakijevu je izveden napad udarnom bespilotnom letelicom na linijski autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Prema preliminarnim informacijama, poginulo je sedam civila", napisao je on Maksu.
Još 11 osoba je zadobilo različite povrede i ukazuje im se medicinska pomoć, dodao je Pušilin.
Pokrenut je krivični postupak zbog sumnje na teroristički akt, prenosi RT Balkan.
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