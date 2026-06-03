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Sedam civila poginulo u napadu drona na autobus u DNR-u

03.06.2026 07:54

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Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Sedam osoba je poginulo nakon udara ukrajinskog drona na linijski autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef te republike Denis Pušilin, prenose RIA Novosti.

"U Jenakijevu je izveden napad udarnom bespilotnom letelicom na linijski autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Prema preliminarnim informacijama, poginulo je sedam civila", napisao je on Maksu.

Još 11 osoba je zadobilo različite povrede i ukazuje im se medicinska pomoć, dodao je Pušilin.

Pokrenut je krivični postupak zbog sumnje na teroristički akt, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Kijev

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