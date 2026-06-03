Talačka kriza: Muškarac se zabarikadirao u banci, ispregovarano da pusti jednog taoca

Policija u Bejkersfildu u Kaliforniji saopštila je u utorak da se muškarac zabarikadirao u banci s nepoznatim brojem ljudi nakon dojave o postavljenoj bombi.

Policajci su na mjesto događaja stigli nakon prijave da je u banku, u centru grada, postavljena bomba, ali su zatekli talačku krizu muškarca koji je navodno pričvrstio bombu za tijelo.

Erik Seledon iz Policijske uprave Bejkersfilda potvrdio je za lokalni Ej-Bi-Si-jev kanal 23Ej-Bi-Si da je u banci muškarac koji se zabarikadirao zajedno s još neutvrđenim brojem osoba.

Prema medijskim izvještajima, na terenu je bilo desetak policijskih vozila, jedno taktičko vozilo i više ekipa hitnih službi. Tu su specijalne ekipe SVAT-a, Odjeljenje za eksplozive, FBI, brojna policija koja takođe koristi i dronove.

Telefonski pregovori s muškarcem su u toku, a tokom noći uspješno je ispregovarano da jedan talac bude pušten.

Iz banke je saopšteno da sarađuju s policijom i da im je prioritet bezbjednost svih uključenih. Portparol banke Piter Keli nije iznio dodatne detalje o situaciji, prenosi Kliks.

Zbog incidenta je više gradskih objekata stavljeno pod blokadu, među njima dvije gradske vijećnice, zgrada Službe za razvoj grada i sjedište policije u Bejkersfildu.

Bejkersfild ima oko 380.000 stanovnika i administrativno je sjedište okruga Kern, pretežno ruralnog područja oko 160 kilometara sjeveroistočno od Los Anđelesa.