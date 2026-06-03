Logo
Large banner

Talačka kriza: Muškarac se zabarikadirao u banci, ispregovarano da pusti jednog taoca

Autor:

ATV
03.06.2026 07:05

Komentari:

0
Талачка криза: Мушкарац се забарикадирао у банци, испреговарано да пусти једног таоца
Foto: Tanjug / AP / David Dennis

Policija u Bejkersfildu u Kaliforniji saopštila je u utorak da se muškarac zabarikadirao u banci s nepoznatim brojem ljudi nakon dojave o postavljenoj bombi.

Policajci su na mjesto događaja stigli nakon prijave da je u banku, u centru grada, postavljena bomba, ali su zatekli talačku krizu muškarca koji je navodno pričvrstio bombu za tijelo.

Erik Seledon iz Policijske uprave Bejkersfilda potvrdio je za lokalni Ej-Bi-Si-jev kanal 23Ej-Bi-Si da je u banci muškarac koji se zabarikadirao zajedno s još neutvrđenim brojem osoba.

Prema medijskim izvještajima, na terenu je bilo desetak policijskih vozila, jedno taktičko vozilo i više ekipa hitnih službi. Tu su specijalne ekipe SVAT-a, Odjeljenje za eksplozive, FBI, brojna policija koja takođe koristi i dronove.

Telefonski pregovori s muškarcem su u toku, a tokom noći uspješno je ispregovarano da jedan talac bude pušten.

Iz banke je saopšteno da sarađuju s policijom i da im je prioritet bezbjednost svih uključenih. Portparol banke Piter Keli nije iznio dodatne detalje o situaciji, prenosi Kliks.

Zbog incidenta je više gradskih objekata stavljeno pod blokadu, među njima dvije gradske vijećnice, zgrada Službe za razvoj grada i sjedište policije u Bejkersfildu.

Bejkersfild ima oko 380.000 stanovnika i administrativno je sjedište okruga Kern, pretežno ruralnog područja oko 160 kilometara sjeveroistočno od Los Anđelesa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

talačka kriza

kalifornija

FBI

banka

Policija

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Њемачке

Svijet

Srbin izazvao talačku krizu: Prvi snimci drame u Dortmundu

9 h

1
Полицијско ауто

Svijet

Sin nasred ulice ubio oca policajca: Nanio mu više uboda nožem

12 h

0
Пријава против власника пицерије: Убијени матурант у Дрнишу није смио да ради

Region

Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

13 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

15 h

0

Više iz rubrike

Поглед на екране који приказују бродарство на Блиском истоку у Портсмуту, Енглеска, у понедељак, 27. априла 2026. године, у Организацији за поморску трговину Уједињеног Краљевства (UKMTO), центру Краљевске морнарице који прати бродарски саобраћај у Заливу.

Svijet

I dalje je napeto na Bliskom istoku: Amerika napala najveće iransko ostrvo

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Srbin izazvao talačku krizu: Prvi snimci drame u Dortmundu

9 h

1
Ланчани судар на Азурној обали.

Svijet

U lančanom sudaru na Azurnoj obali povrijeđeno 37 osoba

10 h

0
Пјешчана олуја у Кини

Svijet

Sudar zime i ljeta, grad doslovno ''progutan''

10 h

0

  • Najnovije

08

54

Vozači, oprez! Nestabilno vrijeme i opasnost od odrona

08

50

Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

08

46

Dodik: Ubijanje Srba u Ledićima s ciljem istrebljenja; Oslobađanjem optuženih pravosuđe počinilo zločin

08

41

Upozorenje: U Srpskoj jaka kiša i vjetar, moguć i grad!

08

40

"Evropa izgubila oko tri biliona evra zbog odbijanja ruske energije"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner