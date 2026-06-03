I dalje je napeto na Bliskom istoku: Amerika napala najveće iransko ostrvo

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je američka vojska izvela vazdušne napade na najveće iransko ostrvo Kešm, s navodima da je akcija pokrenuta u samoodbrani.

Prema tvrdnjama Sjedinjenih Američkih Država, napadi su uslijedili nakon pokušaja iranskih raketnih napada na komšije na Bliskom istoku.

Američki zvaničnici navode da su američke i bahreinske snage presrele rakete koje su bile usmjerene prema Bahreinu.

Iran je saopštio da je napao američke baze i helikoptere u "regionalnoj zemlji" koristeći rakete i dronove u znak odmazde.

Centralna komanda SAD-a objavila je da je Teheran ispalio dvije rakete na Kuvajt i tri na Bahrein, koje su se sve raspale ili su presretnute.

"Dodatni val iranskih dronova koji su pokušali napasti američke snage u Kuvajtu večeras nije uspio pogoditi planirane ciljeve. Protivvazdušna odbrana Centralne komande SAD-a uspješno je oborila više dronova i osigurala da nijedno američko osoblje ili imovina nisu povrijeđeni", saopšteno je iz Centralne komande.

Ubrzo nakon američkog napada na ostrvo Kešm, Iranska revolucionarna garda poručila je da će SAD platiti "visoku cijenu" zbog narušavanja bezbjednosti Hormuškog moreuza.

SAD ističu da vojna akcija nije znak prekida primirja, već odgovor na, kako navode, prijetnje po sigurnost američkih i savezničkih snaga.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp odbacio je medijske izvještaje da su razgovori između SAD-a i Irana prekinuti. U objavi na društvenoj mreži Trut Sošl poručio je da se pregovori nastavljaju i da su tvrdnje o njihovom prekidu "lažne vijesti".

Iran je ranije ove sedmice objavio da su razgovori obustavljeni, ali Vašington tvrdi da diplomatski kontakti i dalje traju.

Inače, ostrvo Kešm za koji SAD tvrde da su napale, prostire se na oko 1.445 kvadratnih kilometara, najveće je ostrvo u Zalivu, a dominira ulazom u Hormuški moreuz. Jedinstvena geografija ostrva i snažno utvrđena infrastruktura čine ga primarnom metom američke vojske zbog nekoliko ključnih faktora, prenosi Kliks