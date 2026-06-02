Dvije osobe poginule u padu privatnog aviona: Tragedija u Češkoj

Autor:ATV
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Dvije osobe poginule su u padu privatnog aviona u blizini praškog aerodroma Točna, saopštila je češka policija.
Predstavnik aerodrom Točna, koji je u vlasništvu Muzeja vazduhoplovstva, rekao je za češke medije da avion koji se srušio nije bio njihov.
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Riječ je o ultralakom avionu koji se srušio u popodnevnim satima.
Češka policija saopštila je da se okolnosti pada aviona istražuju.
(SRNA)
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