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Dvije osobe poginule u padu privatnog aviona: Tragedija u Češkoj

Autor:

ATV
02.06.2026 22:31

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сједишта авион сједење путовање
Foto: Pexel/ Thomas Zimball

Dvije osobe poginule su u padu privatnog aviona u blizini praškog aerodroma Točna, saopštila je češka policija.

Predstavnik aerodrom Točna, koji je u vlasništvu Muzeja vazduhoplovstva, rekao je za češke medije da avion koji se srušio nije bio njihov.

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Riječ je o ultralakom avionu koji se srušio u popodnevnim satima.

Češka policija saopštila je da se okolnosti pada aviona istražuju.

(SRNA)

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Tagovi :

Češka

pad aviona

poginuli

Aerodrom

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