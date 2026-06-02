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Šire se šokantne teorije: Siner je ispao zbog dopinga

Autor:

ATV
02.06.2026 21:08

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Шире се шокантне теорије: Синер је испао због допинга
Foto: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Eliminacija Janika Sinera sa Rolan Garosa je i dalje glavna tema u svetu tenisa

Podsjetimo, Italijan je u drugom kolu izgubio od Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima.

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Išao je prvi reket svijeta krupnim koracima ka narednoj rundi. Vodio je 2:0 u setovima i 5:1 u trećem, a onda se desio šok. Sinera su zadesili problemi fizičke prirode. Udarila ga je sunčanica, vrtjelo mu se u glavi, nije mogao da nađe rješenje da osvoji taj još jedan gem u trećem setu, onda su kola krenula nizbrdo.

To je Argentinac iskoristio, preokrenuo rezultat i došao do pobjede.

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Mnogima i dalje nije jasno šta se tačno dogodilo sa Sinerom tog popodneva u Parizu. O tome piše italijanski list "Korijere" koji donosi informacije o tome da je Siner još na Mastersu u Madridu rekao fizioterapeutu "mrtav sam" i žalio se na iscrpljenost pošto je prije toga osvojio titule u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu. Uzeo je trofej i u Španiji, pa onda i na Mastersu u Rimu prije odlaska na Rolan Garos.

"Igrao je u Madridu zbog zahtjeva sponzora, išao da potpisuje loptice na otvorenom, pa je onda igrao i u Rimu. Sve to uticalo je na njegov ritam, nije bio ni naspavan, a čim nije naspavan lošije trenira, lošije igra i nije blizu perfekcije i javlja mu se anksioznost. O tome je pričao i njegov trener Simone Vanjoci prethodnih godina", navodi se u tekstu.

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Navijači se već neko vrijeme oglašavaju na društvenim mrežama i tvrde da je to zbog dopinga, zbog dva pada na doping testu i slično. Naravno, sve to je teorija zavjere, ali se i to pojavljuje pošto Siner u tekućoj sezoni još uvijek nije osvojio Gren slem titulu, iako je najbolji teniser svijeta.

U polufinalu Australijan opena je poražen od Novaka Đokovića, dok je na Rolan Garosu ispao u ranoj fazi. Ostaje da se vidi kakav će biti na Vimbldonu.

Siner je poslije ispadanja sa Rolan Garosa otišao na dodatne preglede u medicinski centar Juventusa kod doktora Agrikole koji je devedesetih godina osuđen u doping skandalu Juventusa i optužen je da je pomagao u dopingu. Takve stvari dodatno su pokrenule teorije zavjere na društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Janik Siner

Rolan Garos 2026

Rolan Garos

doping test

Doping

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