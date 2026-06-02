Budimir za ATV: Republika Srpska i Rusija dijele stav - OHR mora biti zatvoren

Republika Srpska i Ruska Federacija dijele stav da Kancelariju visokog predstavnika (OHR) treba zatvoriti, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, gostujući u emisiji U prvom planu na ATV-u.

Budimir, koji je u Moskvi prisustvovao Međunarodnom forumu o bezbjednosti, istakao je da je ovo pitanje bilo jedna od glavnih tema razgovora sa ruskim zvaničnicima.

Osvrćući se na status Kristijana Šmita i neophodnost poštovanja izvornog Dejtona, Budimir je bio izričit:

"Ruska Federacija ima veoma principijelan stav kada je riječ o Kristijanu Šmitu, koji je došao nelegalno, pa tako nelegalno i odlazi. Smatramo da je vrijeme kolonijalne ili neokolonijalne politike u BiH potpuno završeno. BiH mora da funkcioniše kroz Ustav i Dejton, i da zajedno gradimo budućnost. Ako nema spremnosti za to, onda treba biti spreman i za druge politike."

Propast protektorata i "razmažena politika" Sarajeva

Ministar je upozorio da političko Sarajevo, nespremno na dijalog, uzaludno čeka na intervencije međunarodnog faktora, što samo dodatno urušava BiH:

"U BiH je stvorena kolonijalna svijest, gdje politička elita iz jednog dijela BiH, prije svega bošnjačka, nije sposobna da funkcioniše bez tutorstva. Taj tutor treba da funkcioniše kao kod razmažene djece - da kazni onog drugog kome onaj razmaženi zadreči. Takva politika je stvorila kulturu protektorata u BiH i ova država u takvim okolnostima prosto nema budućnosti. Ako na taj način mislite da vodite politiku, vi ćete u jednom trenutku, kada ti ljudi odu, urušiti sve ono što je stvoreno. Zato nemate izgrađene institucije Federacije BiH, dok je Republika Srpska u ovom periodu pokazala vitalnost."

Očekivanja od nove američke administracije

Govoreći o poziciji visokog predstavnika, Budimir ističe da se stvari ubrzano mijenjaju:

"To će se vrlo brzo odvijati. Ja očekujem da vidim sada u kom pravcu će ići sve to. Ono što se meni čini u ovom trenutku jeste da Vašington igra konstruktivnu ulogu i on smatra, u skladu sa prvim izjavama predsjednika Trampa o pitanju miješanja u unutrašnje stvari drugih država, da se to doba završava. Tako isto i za novog visokog predstavnika u BiH, a pitanje je da li će on biti legalan ili ne."

Osvrćući se na dolazak novog američkog ambasadora, Budimir je dodao:

"U ovom trenutku SAD definišu svoje politike prema Balkanu. Definitivno, dolazak novog ambasadora bio bi signal da se definisala i politika prema BiH. Ubijeđen sam da to više neće biti politika gdje će se ambasador miješati u svakodnevnu politiku kao što je to radio Marfi. Marfi je za svoje tri godine više unazadio odnose u BiH, nego što su trajali odnosi u prethodnih 30 godina, zato što je on direktno intervenisao na jednoj ideološkoj i biznis varijanti prema Republici Srpskoj."

Milorad Dodik kao lider otpora globalizmu

Budimir je naglasio da je pozicija Republike Srpske na međunarodnoj sceni sve snažnija, čemu značajno doprinosi i dosljedna politika predsjednika SNSD-a Milorada Dodika:

"Predsjednik Dodik je već godinama zvijezda ovog foruma, kao čovjek koji je postao simbol otpora globalizmu. On je pokazao da uporna politika, bez obzira na nepovoljne međunarodne okolnosti, doprinosi tome da se izborite za nacionalni interes svog naroda. Njegovo izlaganje i ove godine bilo je vrlo zapaženo i prenošeno na svim ruskim medijima. Republika Srpska, u vrijeme tranzicije moći sa unipolarnosti ka multipolarnom svijetu, pokazuje koliko je važno zadržati nacionalni suverenitet. Administracija Donalda Trampa nam vraća nadu, posebno kada je riječ o politici u BiH, koja je posmatrana kao eksperiment Klintonove administracije s ciljem pravljenja sintetičke nacije."