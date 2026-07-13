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Norveška avio-kompanija izgubila opkladu pa na Instagram stavila sliku konkurenta

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ATV redakcija
13.07.2026 06:50

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Норвешка авио-компанија
Foto: Instagram/flynorwegian/printscreen

Avio-kompanija „Norvidžen er" promijenila je svoj logo na „Instagramu" nakon što je izgubila opkladu na Svjetskom prvenstvu u fudbalu od „Britiš ervejza", pošto je reprezentacija Engleske pobijedila Norvešku rezultatom 2:1 u četvrtfinalu Mundijala.

Prijateljski izazov na društvenim mrežama između dvije evropske avio-kompanije pretvorio se u jedan od najkomentarisanijih trenutaka Svjetskog prvenstva 2026. van terena, prenosi Ekonomik tajms.

Norveška avio-kompanija privremeno je zamijenila svoj Instagram logo kultnim simbolom Speedmarque „Britiš ervejza" nakon dramatične pobjede Engleske nad Norveškom u četvrtfinalu SP.

Opklada je brzo privukla pažnju miliona korisnika na ovoj društvenoj mreži, a druge međunarodne avio-kompanije pridružile su se zadirkivanju prije nego što je norveški avio-prevoznik ispunio svoje obećanje nakon pobjede Engleske u produžecima utakmice koja se igrala u Majamiju.

Izazov je počeo prije četvrtfinala Svjetskog prvenstva u fudbalu, kada je norveška avio-kompanija izazvala „Britiš ervejz" na opkladu u vezi sa logom na Instagramu.

Pravila su bila jednostavna – ako Norveška pobijedi, „Britiš ervejz" će zamijeniti svoju Instagram profilnu sliku logom norveške kompanije na jedan dan, a ako Engleska odnese pobjedu, „Norvidžen er" će učiniti isto.

Norveški avio-prevoznik zadirkivao je britansku kompaniju pitanjem da li je spremna da rizikuje svoj logo.

Britanci su odgovorili s jednakim samopouzdanjem, poručivši Norvežanima da se ne klade na stvari koje ne mogu da dobiju.

Prijateljska opklada važila je do posljednjeg zvižduka sudije, dok je četvrtfinale Svjetskog prvenstva izazvalo veliku dramu.

Pobjeda Engleske odvela je ovu reprezentaciju u polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu, a taj rezultat je ujedno značio da je norveška kompanija zvanično izgubila svoj logo, makar i privremeno, prenosi RTS

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Norveška

Velika Britanija

Avio-kompanija

Instagram

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