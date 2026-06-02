Haos u Dortmundu: Srbin pucao na policajca, pa uzeo dvoje djece kao taoce?

Autor:ATV
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Muškarac se zabarikadirao u stanu u okrugu Hehsten u Dortmundu u utorak uveče. Kako piše Bild, čovjek je uzeo dvoje male djece za taoce i prethodno je pucao na policajca, a vjeruje se da je počinilac srpski državljanin.
Prema pisanju medija, policajac je nosio zaštitni prsluk i stoga je srećom samo lakše povrijeđen hicem.
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Srbin je prethodno izazvao nered palicom, prijeteći gostima i prskajući biber sprejom. Zatim je pobjegao automobilom. Kada je policija pokušala da ga zaustavi, očigledno je ispalio iz oružja malog kalibra kroz prozor, pogodivši policajca. Zatim je pobjegao u kuću i navodno drži dvoje djece kao taoce.
Teško naoružani policajci su sada na mjestu talačke situacije i, opremljeni štitovima, između ostalog, provjeravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao.
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Pregovarački tim iz Specijalne komande za raspoređivanje (SEK) stigao je u okrug Hehsten u Dortmundu i pokušaće da ubijedi počinioca da napusti talačku situaciju, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje djece.
(Kurir)
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