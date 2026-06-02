Na američkim aerodromima oprema za testiranje na ebolu

Autor:ATV
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Glavni aerodromi u Sjedinjenim Državama opremljeni su opremom za testiranje na ebolu uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu, rekao je rukovodilac Federalnih programa za zdravstveno osiguranje Mehmet Oz.
On je rekao da će direktor Nacionalnog instituta za zdravlje Džej Batačarja briljantan naučnik koji će pomoći da u sprečavanju ulaska ebole u SAD.
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Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 15. maja epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
Prema podacima UN, do 31. maja u Kongu je potvrđeno 210 slučajeva ebole i 17 smrtnih ishoda. Osim toga, istražuje se oko 350 sumnjivih slučajeva, a 16 zdravstvenih radnika je zaraženo.
Ebola je često smrtonosna bolest koja se prenosi sa divljih životinja poput slijepih miševa i primata na ljude.
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Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biće prvi turnir na kojem će učestvovati 48 nacionalnih timova, a domaćini će biti tri zemlje - Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko.
Prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula.
(SRNA)
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