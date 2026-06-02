Tri znaka neka se pripreme da ih zapljusne talas novca

Ruski astrolog Pavel Globa je otkrio da za tri znaka horoskopa jun može označiti početak značajnog finansijskog zaokreta.

Prema njegovim prognozama, riječ nije o sitnim bonusima, već o većim sumama koje mogu potpuno promijeniti finansijsku situaciju.

Zašto jun donosi novac i promjene

Astrološki aspekti tokom juna naglašavaju brze odluke, hrabre poteze i konkretne rezultate.

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Dokumenti koji su dugo stajali na čekanju sada dolaze na potpis, a prilike se otvaraju naglo i neočekivano.

Djevica

Djevice ulaze u period u kojem se trud konačno isplaćuje. Nakon mjeseci rada bez vidljivih rezultata, dolazi konkretna finansijska ponuda, mogući honorar ili projekat koji vraća samopouzdanje.

U drugoj polovini meseca otvara se prostor i za dodatne izvore prihoda, poput prodaje, izdavanja ili pasivne zarade.

Savjet je da se izbjegavaju novi krediti i rizične finansijske obaveze, jer stabilnost dolazi kroz postojeće resurse.

Vaga

Vagama se otvara mogućnost naplate dugova ili rješavanja finansijskih sporova u svoju korist. Jedan razgovor sredinom mjeseca može pokrenuti važan preokret.

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Međutim, naglasak je na istrajnosti - pristajanje na manje iznose iz kompromisa može donijeti dugoročan gubitak.

Oni koji ostanu dosljedni svojim zahtjevima ulaze u stabilniju finansijsku fazu do kraja ljeta.

Vodolija

Vodolije mogu očekivati finansijske dobitke iz neočekivanih izvora - od nagradnih igara, povraćaja novca ili riješenih administrativnih situacija.

Posebno se ističe i mogućnost da hobi ili sporedni posao počne da donosi prihod. Čak i mali početni iznosi mogu biti znak da se otvara veća poslovna prilika.

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Zajedničko za ova tri znaka jeste potreba za akcijom, a ne pasivnim čekanjem. Jun favorizuje one koji reaguju brzo, prepoznaju priliku i ne odustaju lako od svojih ciljeva.