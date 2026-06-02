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Tri znaka neka se pripreme da ih zapljusne talas novca

Autor:

ATV
02.06.2026 21:48

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Три знака нека се припреме да их запљусне талас новца
Foto: Pixabay

Ruski astrolog Pavel Globa je otkrio da za tri znaka horoskopa jun može označiti početak značajnog finansijskog zaokreta.

Prema njegovim prognozama, riječ nije o sitnim bonusima, već o većim sumama koje mogu potpuno promijeniti finansijsku situaciju.

Zašto jun donosi novac i promjene

Astrološki aspekti tokom juna naglašavaju brze odluke, hrabre poteze i konkretne rezultate.

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Dokumenti koji su dugo stajali na čekanju sada dolaze na potpis, a prilike se otvaraju naglo i neočekivano.

Djevica

Djevice ulaze u period u kojem se trud konačno isplaćuje. Nakon mjeseci rada bez vidljivih rezultata, dolazi konkretna finansijska ponuda, mogući honorar ili projekat koji vraća samopouzdanje.

U drugoj polovini meseca otvara se prostor i za dodatne izvore prihoda, poput prodaje, izdavanja ili pasivne zarade.

Savjet je da se izbjegavaju novi krediti i rizične finansijske obaveze, jer stabilnost dolazi kroz postojeće resurse.

Vaga

Vagama se otvara mogućnost naplate dugova ili rješavanja finansijskih sporova u svoju korist. Jedan razgovor sredinom mjeseca može pokrenuti važan preokret.

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Međutim, naglasak je na istrajnosti - pristajanje na manje iznose iz kompromisa može donijeti dugoročan gubitak.

Oni koji ostanu dosljedni svojim zahtjevima ulaze u stabilniju finansijsku fazu do kraja ljeta.

Vodolija

Vodolije mogu očekivati finansijske dobitke iz neočekivanih izvora - od nagradnih igara, povraćaja novca ili riješenih administrativnih situacija.

Posebno se ističe i mogućnost da hobi ili sporedni posao počne da donosi prihod. Čak i mali početni iznosi mogu biti znak da se otvara veća poslovna prilika.

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Zajedničko za ova tri znaka jeste potreba za akcijom, a ne pasivnim čekanjem. Jun favorizuje one koji reaguju brzo, prepoznaju priliku i ne odustaju lako od svojih ciljeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Horoskop

astrologija

novac

Pare

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