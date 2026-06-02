Objavljena lista najsrećnijih gradova na svijetu: Evo ko je lider u našem regionu

Najnoviji izvještaj pod nazivom Indeks srećnih gradova za 2026. godinu obuhvatio je analizu približno hiljadu urbanih centara širom planete.

Prema najnovijem istraživanju indeksa sreće za 2026. godinu, Kopenhagen i Helsinki predvode listu najsrećnijih gradova, dok je Ljubljana lider u regionu.

Rangiranje je izvršeno na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u šest ključnih segmenata života:

Stanovništvo

Lokalna vlast

Ekologija

Ekonomski parametri

Medicinska njega

Saobraćajna povezanost i mobilnost

Vodeće svjetske metropole po stepenu zadovoljstva

Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine pripale su evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Sa druge strane, gradovi iz Srbije u potpunosti su izostali iz ovogodišnjeg istraživanja i nisu uvršteni u konačno rangiranje.

Pozicija država u regionu i širem okruženju

Za razliku od Srbije, zemlje u susjedstvu bilježe zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubjedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mjesto. Uspjeh u regionu bilježi i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste, prenosi Glas Srpske.

Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja, kao mjesta sa visokim kvalitetom života izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna, kao i glavni grad Rumunije, Bukurešt.