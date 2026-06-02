Logo
Large banner

Nakon sunca, spremite se za kišu i led - ovi dijelovi su najviše na udaru

Autor:

ATV
02.06.2026 16:41

Komentari:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Nakon današnjeg sunčanijeg i stabilnijeg dana, sutra, 3. juna, izrazito nestabilne vremenske prilike uz prolazno kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje.

Naveli su ovo meteorolozi na stranici BHMeteo.ba.

звицер

Region

Policija opkolila objekte Radoja Zvicera: Akcija traje satima

Prema njihovoj prognozi, lokalno se očekuje i izraženije grmljavinsko nevrijeme sa ledom, većom količinom padavina u kratko vrijeme i prolazno pojačanim vjetrom.

"Najviše padavina u dijelovima sjeverozapadne, zapadne i jugozapadne Bosne, dok je rizik za pojavu nevremena prisutan i u ostatku zemlje prvenstveno u Hercegovini te sjevernom i sjeveroistočnom pojasu Bosne. Najmanje padavina na istoku i jugoistoku zemlje.

Padavine u jutarnjim satima zahvataju najprije Krajinu odakle će se u toku dana širiti prema ostatku zemlje. Uz padavine nešto osjetniji pad temperatura.

Катедрала

Svijet

Katedrala u Njemačkoj počinje da naplaćuje ulaz od 1. jula

U četvrtak (04.06.) stabilnije i sunčanije vremenske prilike. Nešto više oblačnosti i to uglavnom u prvom dijelu dana na istoku, centralnim i južnim područjima zemlje gdje još rijeđe može pasti malo kiše. Toplije uz ugodne ranoljetne temperature od 24 do 28, na jugu do 30 stepeni.

Petak (05.06.) topao i vruć uz postepen porast naoblake u drugom dijelu dana. Prodorom hladnog fronta sa sjeverozapada, u drugom dijelu dana i naveče destabilizacija atmosfere uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koji su po trenutnim prognozama najviše izgledni u sjeverozapadnim, sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne gdje lokalno može biti i nevremena.

milan vukadinovic

Gradovi i opštine

Vukadinović: Evropska budućnost se ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica

Vikend (06./07.) prijatno toplo uz svježija jutra i noći. Po trenutnim prognozama izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Vrijeme

Vremenska prognoza

vrijeme sutra

led i grad

Kiša

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

3 h

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Društvo

GRAFIKA: Ovo su nove kazne za saobraćajne prekršaje

4 h

0
Од сљедећег мјесеца веће пензије за 469.000 корисника у БиХ

Društvo

Od sljedećeg mjeseca veće penzije za 469.000 korisnika u BiH

4 h

0
салата тјестенина поврће

Društvo

Idealna za ljetne dane: Napravite osvježavajuću grčku salatu s tjesteninom

5 h

0

  • Najnovije

19

39

Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner