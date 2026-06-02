Nakon sunca, spremite se za kišu i led - ovi dijelovi su najviše na udaru

Nakon današnjeg sunčanijeg i stabilnijeg dana, sutra, 3. juna, izrazito nestabilne vremenske prilike uz prolazno kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje.

Naveli su ovo meteorolozi na stranici BHMeteo.ba.

Prema njihovoj prognozi, lokalno se očekuje i izraženije grmljavinsko nevrijeme sa ledom, većom količinom padavina u kratko vrijeme i prolazno pojačanim vjetrom.

"Najviše padavina u dijelovima sjeverozapadne, zapadne i jugozapadne Bosne, dok je rizik za pojavu nevremena prisutan i u ostatku zemlje prvenstveno u Hercegovini te sjevernom i sjeveroistočnom pojasu Bosne. Najmanje padavina na istoku i jugoistoku zemlje.

Padavine u jutarnjim satima zahvataju najprije Krajinu odakle će se u toku dana širiti prema ostatku zemlje. Uz padavine nešto osjetniji pad temperatura.

U četvrtak (04.06.) stabilnije i sunčanije vremenske prilike. Nešto više oblačnosti i to uglavnom u prvom dijelu dana na istoku, centralnim i južnim područjima zemlje gdje još rijeđe može pasti malo kiše. Toplije uz ugodne ranoljetne temperature od 24 do 28, na jugu do 30 stepeni.

Petak (05.06.) topao i vruć uz postepen porast naoblake u drugom dijelu dana. Prodorom hladnog fronta sa sjeverozapada, u drugom dijelu dana i naveče destabilizacija atmosfere uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koji su po trenutnim prognozama najviše izgledni u sjeverozapadnim, sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne gdje lokalno može biti i nevremena.

Vikend (06./07.) prijatno toplo uz svježija jutra i noći. Po trenutnim prognozama izmjena sunčanih i oblačnih intervala uz lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom.