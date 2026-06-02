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U lančanom sudaru na Azurnoj obali povrijeđeno 37 osoba

Autor:

ATV
02.06.2026 22:55

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Ланчани судар на Азурној обали.
Foto: Cerfia/X/Screenshot

U lančanom sudaru u gradu Antibu, na francuskoj Azurnoj obali, koji je izazvao kamion koji se sjurio niz nizbrdicu bez kočenja, povrijeđeno je ukupno 37 osoba, saopštili su vatrogasci.

Saobraćajna nezgoda se dogodila oko 14 sati kada se teški kamion, prilikom spuštanja niz nizbrdicu bez kočenja, prvo sudario sa policijskim automobilom, čija su tri putnika zadobila lakše povrede, a zatim je udario u više od 20 automobila, prenosi Figaro.

Povrijeđeni su prevezeni u više različitih bolnica, a među njima nije bilo djece.

Vozač je priveden i pokrenuta je istraga, a on je na alko testu bilo negativan.

(Tanjug)

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Tagovi :

Francuska

Saobraćajna nesreća

Azurna obala

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