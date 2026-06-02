U lančanom sudaru na Azurnoj obali povrijeđeno 37 osoba

Autor:ATV
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U lančanom sudaru u gradu Antibu, na francuskoj Azurnoj obali, koji je izazvao kamion koji se sjurio niz nizbrdicu bez kočenja, povrijeđeno je ukupno 37 osoba, saopštili su vatrogasci.
Saobraćajna nezgoda se dogodila oko 14 sati kada se teški kamion, prilikom spuštanja niz nizbrdicu bez kočenja, prvo sudario sa policijskim automobilom, čija su tri putnika zadobila lakše povrede, a zatim je udario u više od 20 automobila, prenosi Figaro.
Antibes : un spectaculaire carambolage entre un poids lourd et une vingtaine de voitures, 37 blessés— TF1Info (@TF1Info) June 2, 2026
📺 #LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/3AuwHM9GU1
Povrijeđeni su prevezeni u više različitih bolnica, a među njima nije bilo djece.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Un spectaculaire CARAMBOLAGE impliquant un CAMION et plus d’une vingtaine de véhicules a fait au moins 37 BLESSÉS à Antibes (Alpes-Maritimes).— Cerfia (@CerfiaFR) June 2, 2026
Le chauffeur du camion aurait dévalé une pente sans freiner avant de percuter les voitures. Le conducteur du poids… pic.twitter.com/ptMEzPSQe9
Vozač je priveden i pokrenuta je istraga, a on je na alko testu bilo negativan.
(Tanjug)
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