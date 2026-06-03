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Okončana talačka kriza u Njemačkoj: Srbin se predao policiji

Autor:

ATV
03.06.2026 07:18

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Muškarac, za koga se vjeruje da je državljanin Srbije, koji je u Dortmundu u utorak pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje djece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju njemački mediji.

Policija je saopštila da je 51-godišnji osumnjičeni oko 3.30 časova dobrovoljno izašao iz zgrade, nakon čega je uhapšen bez pružanja otpora, prenio je "Špigel".

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Troje djece koja su se nalazila u stanu nisu povrijeđena.

Policajac koji je pogođen u incidentu zadobio je lakše povrede, zahvaljujući panciru koji je nosio.

Supruga osumnjičenog pozvala policiju

Incident je počeo sinoć kada je supruga osumnjičenog pozvala policiju i zatražila pomoć. Po dolasku policijskih službenika u stambeno-poslovnu zgradu u dortmundskom naselju Hehsten, muškarac je, prema navodima policije, pucao na jednog policajca, a zatim se zabarikadirao u svom stanu sa djecom.

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Policija je na lice mjesta uputila i jedinicu za specijalne operacije, dok je istraga o okolnostima slučaja u toku.

Prema navodima policije, ni u jednom trenutku nije postojala opasnost za prolaznike.

List "Bild" je objavio da je osumnjičeni prethodno izazvao incident u jednom restoranu u Dortmundu, gdje je navodno pretio gostima i koristio biber sprej, nakon čega je pobjegao u automobilu.

Prema istom izvoru, tokom pokušaja policije da ga zaustavi, ispalio je hitac kroz prozor vozila i pogodio policajca. Policija za sada nije potvrdila ove navode.

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Tagovi :

Srbin talačka kriza Dortmund

Dortmund

Srbin

Njemačka

talačka kriza

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