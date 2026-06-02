Svi ''lete'' na odmor u Hrvatsku, a ovo su cijene ljetovanja u BiH

Dok se mnogi građani BiH spremaju da otputuju na ljetovanje u Hrvatsku ili neku drugu destinaciju, zaboravljaju da i ovdje ima lokacija koje mogu da pruže odmor iz snova.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja pruža raznovrsne mogućnosti za ljetovanje, od mora do planina i rijeka, te je sve popularnija među turistima koji žele kvalitetan odmor po pristupačnim cijenama.

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Najpoznatija destinacija za ljetovanje na moru je Neum, dok grad Mostar i brojna jezera pružaju idealne prilike za izlet ili vikend odmor.

Neum – bh. obala Jadranskog mora

Neum je jedina bh. opština na moru, a ljetovanje ovdje može biti znatno povoljnije u odnosu na popularna hrvatska primorska mjesta. Cijene smještaja u Neumu variraju u zavisnosti od sezone i vrste smještaja.

Privatni smještaj ili apartmani u Neumu tokom ljetne sezone koštaju od 50 do 80 KM po noći za osnovni smještaj, dok luksuzniji apartmani i hoteli mogu koštati od 100 do 200 KM po noći.

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Hrana u restoranima i kafićima je takođe pristupačna, glavno jelo na plaži može se platiti između 10 i 25 KM, dok su pića i lokalni specijaliteti nešto jeftiniji nego u susjednoj Hrvatskoj.

Mostar – grad kulture i istorije

Mostar je idealna destinacija za ljubitelje istorije, arhitekture i rijeke Neretve. Iako nije primorska destinacija, ljeti je vrlo posjećen zbog svojih znamenitosti i festivalskog života.

Cijene smještaja u Mostaru su raznolike – od hostela i privatnih soba po 30–60 KM po noći do hotela s četiri zvjezdice po 150–200 KM po noći.

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Hrana u centru grada, uključujući tradicionalna jela poput ćevapa ili japraka, košta između 10 i 20 KM.

Jezera – skriveni dragulji Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim ljepotama, a njena jezera su idealna destinacija za odmor u prirodi i osvježenje od ljetnih vrućina. Primjeri su Boračko, Jablaničko, Modrac, Bilećko, Balkana jezero.

Smještaj pored Boračkog jezera često je u privatnim vikendicama, koje se mogu unajmiti za 50–100 KM po noći.

Ulaz na uređenim kupalištima i plažama obično je besplatan, a cijene hrane i pića su minimalne, od 5 do 15 KM.

Ljetovanje u Bosni i Hercegovini je pristupačno, raznovrsno i pogodno za različite vrste turista.

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Bilo da se radi o sunčanju na Neumskom moru, kulturnoj šetnji Mostarom ili odmoru uz mirna jezera, cijene su često niže nego u susjednim zemljama, što BiH čini idealnom destinacijom za ljetni odmor, piše "Radio Sarajevo".