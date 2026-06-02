Pukla veza nakon eksplicitne scene

Zvijezda nove hit serije "Of Kampus", Mika Abdala, prekinula je veridbu sa glumcem Džejkom Šortom nakon petogodišnje veze.

Vijest o raskidu za Us Vikli ekskluzivno je potvrdio njen portparol.

"S obzirom na pojačan interes za Mikin privatni život, smatramo da je važno napomenuti da ona i Džejk više nisu zajedno", izjavio je portparol.

"Nastavljaju da se međusobno podržavaju i ostaju prijatelji, te ljubazno mole za privatnost i poštovanje", dodao je.

Vijest dolazi u trenutku kada je Mika Abdala u centru pažnje zbog serije "Of Kampus", koja je premijerno prikazana prije samo nekoliko nedjelja, ali je u vrlo kratkom roku osvojila publiku i postala pravi kulturni fenomen. Upravo je pojačan interes za njen profesionalni i privatni život očigledno doveo do odluke da se raskid javno potvrdi.

Početak veze na filmskom setu

Mika Abdala i Džejk Šort navodno su se upoznali na snimanju filma "Seks Apil", koji je na Hulu platformi objavljen 2022. godine.

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Njihova veza, prema dostupnim informacijama, počela je otprilike u to vrijeme, a vremenom je prerasla u vjeridbu.

Vjeridbu je u maju 2025. potvrdio menadžer Džejka Šorta, Brajan Medavoj, nakon višemjesečnih nagađanja. Tada je objavio niz zajedničkih fotografija para uz opis:

"Juče je bio predivan dan, slavili smo novo poglavlje mog dugogodišnjeg klijenta Džejka Šorta i njegove vjerenice Mike Abdale. Od filmskog seta do stvarnog života – bilo je zadovoljstvo pratiti vaše putovanje. Živeli zauvijek".

Ipak, njihova ljubavna priča sada je završena. Prema izjavi portparola, bivši par ostaje u dobrim odnosima i nastaviće međusobno da se podržava.

Mika Abdala postala jedno od najtraženijih imena

Raskid vjeridbe dogodio se u trenutku velikog profesionalnog uspona Mike Abdale. U seriji "Of Kampus" tumači Aliju Hejz, a upravo je ta uloga približila široj publici. Prije toga, 26-godišnja glumica imala je gostujuće uloge u serijama "Suts: LA" i "D Pit", a pojavila se i u filmu "Seks Apil".

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Dodatnu pažnju privukla je nakon potvrde da će upravo ona, uz Stivena Kalina koji glumi Dina di Laurentisa, predvoditi drugu sezonu serije "Of Kampus". Njih dvoje izazivaju interes i van ekrana jer zajedno glume u erotskoj audio priči za platformu Kvin, čije su prve tri epizode objavljene prošle nedjelje.