Kasper posjetio Minu u bolnici: Oglasio se njen brat i otkrio detalje njenog stanja

Mane Ćuruvija Kasper, vjerenik poznate pjevačice Mine Kostić, sletio je juče na beogradski aerodrom, o čemu se i te kako priča.

Kasper je hitno došao iz Amerike, gdje živi, nakon što je kao bomba odjeknula vijest da je pjevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” nakon agresivnog ispada, a danas ju je posjetio.

Brat Mine Kostić, Milan, rekao je kako se pjevačica bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

– Od srijede do nedjelje sam bio sa njom. Riješili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper je danas posjetio – istakao je Milan za Blic.

Zanimljivosti Objavljena lista najsrećnijih gradova na svijetu: Evo ko je lider u našem regionu

Kaspera je Mina prije par mjeseci ispratila iz Beograda za Njujork, nakon čega je on pričao:

– Povratak Njujorku, kako ste i naveli sami, nekoj rutini, nikada nije jednostavan i nimalo lak, ali ako imate jasan cilj i krajnje odredište tog cilja onda je sve daleko lakše – rekao je on.