Prijedlog budžeta pao zbog Komšića i Bećirovića

Najodgovorniji za to je bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, kategoričan je Srđan Amidžić.

„Nisam lud za BiH, ali mi je vrlo teško prihvatiti da živim u zemlji u kojoj apsolutno ne postoji minimum političkog, ali ni ljudskog razuma“, kazao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i dodao:

„Imali smo, prije svega, Nermina Nikšića koji je odlaganjem Fiskalnog savjeta dovodio do toga da nije usvojen globalni okvir i sad imamo Denisa Bećirovića kome je politika iznad ljudi koji žive u BiH.“

Potvrda je to i gotovo svakodnevne nefunkcionalnosti BiH. Republika Srpska treba da se okrene sebi i svojim kapacitetima, poruka je premijera Srpske.

„Šta možemo dogovoriti na nivou BiH? Pričati o budžetu zajedničkih institucija, jedva smo otkočili kada je u pitanju „Elektroprenos“ da nam ne padne sav sistem. To je stvarnost u kojoj živimo i možda upravo dio odgovora i vašoj koleginici sa BN-a, Republika Srpska mora shvatiti da mi moramo sve raditi na tome da budemo funkcionalni i samoodrživi“, kazao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Najveću cijenu plaćaju građani BiH. Blokiranje budžeta ugrožava i prevoznike. Biće onemogućeno uvođenje NCTS sistema, koji treba da poveća brzinu protoka roba preko graničnih prelaza.