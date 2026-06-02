Ova pjevačica je novi član žirija ''Zvezda Granda'': Velike promjene pred finale

Pjevačica i bivša članica grupe "Hurricane", Sanja Vučić, došla je na snimanje nove emisije "Zvezda Granda", a izgledom je oduševila sve.

Pojavila se u crnom miniću, sa podignutom kosom, a osim stajlingom i ljepotom kojima je veoma jasno privukla pažnju, iznenadila je sve i priznanjem i novom titulom koju je dobila u Zvezdama Granda.

- Imama novost danas, dobila sam svoju 8. stolicu u Zvezdama Granda, za danas sam tu. Sad sam ravnopravni član žirija - rekla je Sanja Vučić i dodala:

- Uvijek sam raspoložena za rasprave. Uzbuđeni smo, nadam se da će moji kandidati ući u finale - poručila je Sanja Vučić.

Sanja se osvrnula i na svoje pjesme, pa je otkrila da li je nekom numerom nagovijestila događaje koji su se potom desili u budućnosti.

- Nisam nikad otpjevala pjesmu koja je naslutila da će se nešto desiti - rekla je Sanja i prokomentarisala pjesmu "Izrael i Palestina" od Tee Tairović.

- Tei se to desilo više puta, ona je vještica u neku ruku - rekla je Sanja Vučić kroz osmijeh.

