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Francuska je u crvenom: Proglašen najviši stepen uzbune

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ATV redakcija
23.06.2026 08:03

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Француска је у црвеном: Проглашен највиши степен узбуне
Foto: Atypeek Dgn/Pexels

U Francuskoj su zbog vrućina 54 departmana stavljena pod crveni nivo upozorenja, a već u 5 časova ovog jutra temperatura u pojedinim gradovima bila je 28 stepeni.

Crveni nivo upozorenja, najviši stepen uzbune koji proglašava francuska meteorološka služba "Meteo France", od danas je na snazi u departmanima Primorska Sena, Er, Kalvados, Manš i Oaz, prenosi francuska televizija BFM.

Time je ukupan broj departmana pod crvenim nivoom upozorenja dostigao 54.

Već u 5 časova ovog jutra, zabilježeno je 28 stepeni u Poatjeu, dok su u Parizu izmjerena 24 stepena celzijusa. Juče je nacionalna prosječna temperatura oborila novi mjesečni rekord, dostigavši 29,2 stepena, prema podacima Meteo-Fransa.

U narednim danima, očekuje se da će prosječna temperatura širom zemlje premašiti rekord svih vremena za sve mjesece zajedno od 29,4 stepena i mogla dostići 30 stepeni do sredine ove sedmice, saopštila je meteorološka služba.

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Premijer Francuske Sebastijan Lekorni, kako je najavljeno, trebalo bi danas da predsedava međuresornim sastankom o krizi, koji će se održati u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uz prisustvo nadležnih ministara.

Crveni nivo upozorenja za vrućine označava pojavu izuzetno intenzivnog, rasprostranjenog i dugotrajnog toplotnog talasa.

Ovaj nivo se aktivira kada temperature dostižu između 38 i 42 stepena Celzijusa i više, i kada ekstremne vrućine ne padaju ni tokom noći, što predstavlja ozbiljnu prijetnju po život i zdravlje cjelokupnog stanovništva, a ne samo ugroženih grupa, prenosi Tanjug.

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Francuska

vrućine

Temperatura

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