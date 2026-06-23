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Sa tržišta se povlači više modela automobila: Šta je "kvrcnulo"

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 07:53

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Са тржишта се повлачи више модела аутомобила: Шта је "кврцнуло"
Foto: S. von Hoerst/Pexels

Putnička vozila "sitroen berlingo", pojedini modeli BMV-a pete i serije "iks-5", kao i "audi e-tron" i "ku-e-tron" povlače se sa tržišta Srbije zbog bezbjednosnih nedostataka koji mogu povećati rizik od povreda putnika i saobraćajnih nezgoda, objavio je Nacionalni registar nebezbjednih proizvoda.

Kako se navodi, vozilo marke "sitroen", model "berlingo", povlači se zbog neispravnosti mehanizma na naslonu prednjih sjedišta. Prema obavještenju, u slučaju snažnog udara sa zadnje strane vozila može doći do izbacivanja putnika sa prednjih sjedišta, što povećava rizik od povrjeđivanja.

Opoziv se sprovodi preventivno radi smanjenja mogućih posljedica u slučaju saobraćajne nezgode.

Sa tržišta se povlače i putnička vozila marke BMV, modeli serije pet i "iks-5", proizvedeni između aprila 2000. i septembra 2004. godine.

Razlog za opoziv je, kako se navodi, defekt generatora gasa vazdušnog jastuka. U slučaju njegovog aktiviranja tokom udesa, može doći do naglog oslobađanja pritiska, pucanja kućišta i oslobađanja metalnih dijelova koji mogu povrijediti putnike.

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Nacionalni registar nebezbjednih proizvoda objavio je i da se sa tržišta Srbije povlače vozila marke "audi", modeli "e-tron" i "ku-8 e-tron", proizvedeni u periodu od 2. februara 2018. do 11. juna 2024. godine.

Kako se navodi, zbog problema sa zavrtnim spojem može doći do isključivanja potisne šipke koja povezuje pedalu kočnice i pojačivač kočnica, što može prouzrokovati otkazivanje nožne kočnice. Zaključuje se da u pojedinim slučajevima to može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda i povreda.

Sve mjere povlačenja sprovode se u okviru procedura zaštite potrošača i otklanjanja uočenih bezbjednosnih nedostataka na vozilima, prenosi RT Balkan.

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oduzeto vozilo

Automobil

Povlačenje sa tržišta

Opoziv vozila

tržište

ekonomija

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