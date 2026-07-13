Čović: Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici

HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru.

"BiH mora preuzeti odgovornost u svakom smislu. Što se tiče deklaracija o kojima pričamo, nažalost nismo ni jednu mogli provesti do kraja, jer treba saglasnost tri konstitutivna naroda. Moramo pronaći način da riješimo pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH, jer bez tog pitanja imaćemo još četiri izgubljene godine", naglasio je Čović.

Čović je naglasio da hrvatskom narodu treba legitimno predstavljanje u svim institucijama.

"Moramo riješiti legitimno predstavljanje hrvatskog naroda u BiH", rekao je Čović.