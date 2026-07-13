Logo

Čović: Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 13:40

Komentari:

1
Драган Човић
Foto: Srna

HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru.

"BiH mora preuzeti odgovornost u svakom smislu. Što se tiče deklaracija o kojima pričamo, nažalost nismo ni jednu mogli provesti do kraja, jer treba saglasnost tri konstitutivna naroda. Moramo pronaći način da riješimo pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH, jer bez tog pitanja imaćemo još četiri izgubljene godine", naglasio je Čović.

Čović je naglasio da hrvatskom narodu treba legitimno predstavljanje u svim institucijama.

"Moramo riješiti legitimno predstavljanje hrvatskog naroda u BiH", rekao je Čović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragan Čović

visoki predstavnik

HDZ BiH

Komentari (1)

Više iz rubrike

Милорад Додик

BiH

Dodik: BiH zavlada međunarodna mafija, putem diplomata upravljali i smijenjivali

1 h

9
У Мостару састанак СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

BiH

U Mostaru sastanak SNSD-a i HDZ-a BiH

3 h

7
Марија Захарова

BiH

Zaharova: Zatvoriti OHR što prije, a funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova

22 h

0
Европска комисија одговорила превозницима: Нема измјена правила ЕЕС и ограничења 90-180 дана у кратком року

BiH

Evropska komisija odgovorila prevoznicima: Nema izmjena pravila EES i ograničenja 90-180 dana u kratkom roku

2 d

0

  • Najnovije

15

20

Dječak ranjen u pucnjavi ispred osnovne škole

15

10

Kolaps u Livnu: Od‌jeli ostali bez ljekara, 23 doktora skinula mantile

15

08

Počelo testiranje lijeka protiv smrtonosnog virusa

14

55

Selak: Odluka potvrđuje da su sudije u Banjaluci postupale u skladu sa zakonom u predmetu Dodik

14

51

Vašington planira da štiti Ormuski moreuz i da to naplati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima