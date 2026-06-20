Logo

Jedna greška sa mjenjačem može vas skupo koštati

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 18:39

Komentari:

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Ako vozite automobil s ručnim mjenjačem, uvijek postoji opasnost od kobne greške da, na primjer, iz pete brzine prebacite u drugu.

Okretaji motora naglo će porasti i, ako na vrijeme ne reagujete, može se dogoditi veoma skup kvar.

купаћи костим

Stil

Kupaći kostim koji sakriva višak kilograma

"Visok broj okretaja motora izvan maksimalno predviđenog broja može da dovede do mehaničkog oštećenja na motoru, prvenstveno na razvodnom mehanizmu za otvaranje i zatvaranje ventila. Stariji motori koji imaju veću propusnost kompresije zbog istrošenosti klipnih prstenova skloni su tome da pri povišenim okretajima motora sami podignu ulje iz uljnog korita preko oduška motora i izbace ga u usisnu granu", rekao je za Reviju HAK Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu i dodao:

"To dovodi do nekontrolisanog samopaljenja ulja, pa vozač više nije u mogućnosti da reguliše broj okretaja, koji najčešće odlazi iznad maksimalno dozvoljenog i obično rezultuje mehaničkom štetom na motoru. Kod pojedinih proizvođača postoji sigurnosna blokada, odnosno oni mogu elektronski da isključe ubrizgavanje kako bi spriječili daljnje povećanje okretaja motora iznad dozvoljenog broja".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

mjenjač

kvar na autu

ručni mjenjač

Komentari (0)

Pročitajte više

Вјештачка интелигенција АИ

Nauka i tehnologija

Ova zemlja uvodi gotovo potpunu zabranu vještačke inteligencije

3 h

0
Александра Пријовић, нови албум

Scena

Braja otkrio zbog čega nije radio sa Prijovićkom na novom albumu

4 h

0
Беба

Porodica

Zbog čega su bebe rođenje ljeti ''u prednosti'' u odnosu na druge?

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Za ova tri znaka slijedi veliki preokret: Sve će im ići od ruke

4 h

0

Više iz rubrike

Волите вожњу с отвореним прозорима, онда морате знати правило 72

Auto-moto

Volite vožnju s otvorenim prozorima, onda morate znati pravilo 72

1 d

0
Фолксваген

Auto-moto

Napeta situacija u Folksvagenu: Planira se ukidanje 50.000 radnih mjesta

1 d

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Auto-moto

Ovo malo ko radi kada toči gorivo, a može vam spasiti život

1 d

0
Аутомобил

Auto-moto

Električna vozila sve prihvaćenija

2 d

0

  • Najnovije

21

23

Roditelji zakopali svoju d‌jecu pored kuće pa u zatvoru dobili još jedno dijete

21

02

Šok pred početak spektakla: Četiri člana žirija ne dolaze na finale "Zvezda Granda"

20

59

Spektakl u Hjustonu: Petarda Holanđana za težak poraz Šveđana

20

55

Udar munje povrijedio osam odraslih i dijete u Njemačkoj

20

45

Najbolji tekvondisti odmjerili snage na prvenstvu BiH u Laktašima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima