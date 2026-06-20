Jedna greška sa mjenjačem može vas skupo koštati

Ako vozite automobil s ručnim mjenjačem, uvijek postoji opasnost od kobne greške da, na primjer, iz pete brzine prebacite u drugu.

Okretaji motora naglo će porasti i, ako na vrijeme ne reagujete, može se dogoditi veoma skup kvar.

Stil Kupaći kostim koji sakriva višak kilograma

"Visok broj okretaja motora izvan maksimalno predviđenog broja može da dovede do mehaničkog oštećenja na motoru, prvenstveno na razvodnom mehanizmu za otvaranje i zatvaranje ventila. Stariji motori koji imaju veću propusnost kompresije zbog istrošenosti klipnih prstenova skloni su tome da pri povišenim okretajima motora sami podignu ulje iz uljnog korita preko oduška motora i izbace ga u usisnu granu", rekao je za Reviju HAK Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu i dodao:

"To dovodi do nekontrolisanog samopaljenja ulja, pa vozač više nije u mogućnosti da reguliše broj okretaja, koji najčešće odlazi iznad maksimalno dozvoljenog i obično rezultuje mehaničkom štetom na motoru. Kod pojedinih proizvođača postoji sigurnosna blokada, odnosno oni mogu elektronski da isključe ubrizgavanje kako bi spriječili daljnje povećanje okretaja motora iznad dozvoljenog broja".