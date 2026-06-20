Braja otkrio zbog čega nije radio sa Prijovićkom na novom albumu

Aleksandra Prijović ponovo je u centru pažnje nakon objavljivanja novog studijskog albuma sa devet novih pjesama.

Dok jedni smatraju da je još jednom potvrdila status velike regionalne zvijezde, drugi ocjenjuju da je publika očekivala veći muzički iskorak.

Posebnu pažnju izazvalo je odsustvo autorskog tandema, Dejana Kostića i Dragana Brajovića Braje, koji su godinama radili na njenim najvećim hitovima.

Nakon brojnih spekulacija, Braja se oglasio na društvenoj mreži X i odgovorio na komentar da ga je Prijovićka "zamijenila Filipom".

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"Solidarisao sam se sa Dejanom, nije me niko zamenio. To što me nema na ovom albumu, do mene je", napisao je kompozitor.

Mjesec dana ranije o saradnji sa Aleksandrom govorio je i Dejan Kostić.

"Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao. Ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Razlog je samo loša energija zbog nekih situacija, nije zbog Cece", rekao je Kostić u emisiji "Amidži šou", prenosi Grand.