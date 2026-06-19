Doktor mi je rekao da imam još 3 godine života: Bosanac progovorio o dijagnozi

Dragan Stojković Bosanac prvi put je progovorio za domaće medije o momentu kada je uspio da spasi svoj život, istakavši da kada mu se slošilo nije mislio ni o čemu, već je tražio da se pozove hitna pomoć.

On se sada prisjetio te teške večeri kada mu je naglo pozlilo u zgradi, pa je u detalje opisao kako je tekla drama u kojoj su mu u pomoć pritekle supruga i tašta.

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"Moja supruga ima stan u Konjicu bez lifta i počeo sam da se zamaram sve više i više. I to jedno veče vraćao sam se u stan i na petom spratu samo vidim da se navlači mrak, nestaje vazduha, ali ne osjećaš gušenje. Tako je lako umrijeti ljudi, to je nevjerovatno. Sad je ovo vrlo ozbiljna stvar. Bio sam svestan, držao sam se za ogradu. Dunja je stajala iza mene, a moja pokojna tašta Zora je otvorila vrata i krenula prema meni. Ja sam rekao: 'Zovi hitnu pomoć, gotov sam'", ispričao je on.

Potom je nastavio:

"I ja sam se spustio. Tašta mi je pridržala glavu da je ne razbijem. Hvala Bogu, nije ništa bilo. To je možda trajalo jedan minut da sam bio u potpunoj nesvijesti. Već je stigla hitna pomoć. Konjic je mali i hitna je stigla za dva-tri minuta. Prebacili su me u bolnicu. I oni su me pregledali i rekli da je to kardiološki, da hitno idem za Beograd, ali da ne vozim auto, ali sam ja vozio".

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"Dok sam živ, zahvalan sam Saši Popoviću"

Nakon što je došao u prijestonicu, Bosanac se suočio sa surovom, istinom i jezivom prognozom ljekara.

On se prisjetio i Saše Popovića koji ga je u najtežem trenutku spojio sa adekvatnim stručnjacima. I sam ističe koliko je zahvalan Popoviću.

"Nije bila nikakva polna bolest. Tu sam zahvalan dok sam živ Saši Popoviću koji me spojio sa jednim divnim čovjekom, ljekarom, kardiologom na Dedinju, koji mi je pomogao izuzetno. Na tome sam prvo zahvalan Saši što me spojio sa njim, a posebno njemu i naravno svim ljekarima na Kliničko-bolničkom centru Dedinje. Operisana mi je srčana valvula ili srčani zalistak", istakao je harmonikaš.

Da situacija nije naivna, govore o tome i riječi doktora koje je Bosanac prenio za magazin "Svijet", kao i detalji same višesatne intervencije.

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"Kad sam došao u Beograd, doktor mi je rekao: 'Gospodine, vama je ostalo tri godine života ako ovo odmah ne operišete'. Sve se završilo za nekoliko dana jer sam bio stvarno urgentan. Nije to bila nikakva protekcija. Kada sam drugi, treći dan u bolnici ležao, pa su me boljele ruke, rekao sam: 'Doktore Mićeviću, što me bole ruke?', pa kaže: 'Šest sati si ovako ležao dok smo te operisali'. Bila je teška operacija, jer sam ja u nesvijest pao u Konjicu", bio je iskren Bosanac.

(Mondo)