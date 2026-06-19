Nakon vijesti o prodaji DM SAT-a: Dragana Mirković razmišlja o napuštanju dvorca

Autor:ATV redakcija
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Dragana Mirković, regionalna folk zvijezda, ne isključuje mogućnost prodaje svoje televizije DM SAT ukoliko se pojavi neko sa ozbiljnom ponudom.
"Ja sam samo žena koja uživa u djeci, unuci i svom poslu. Malo bih se rasteretila. Treba mi više slobodnog vremena. Ja sam više umjetnička duša", istakla je Mirkovićeva i dodala da ima još privatnih firmi.
Podsjećamo, televiziju je otvorila na nagovor svog bivšeg supruga, biznismena Tonija Bijelića, koji je porijeklom iz Banje Luke. Mirkovićeva muzičku karijeru gradi od 1984. godine.
"Na leđima imam nekoliko firmi. Ne računam svoj posao. Malo je previše za jednu ženu. Imam četiri firme, ne računajući pjevački posao. U pitanju su različite djelatnosti, od automobila do iventa. Sin se bavi automobilima, kćerka iventima i to jako voli", rekla je Mirkovićeva u podkastu „B-13“.
Objasnila je i kako izgleda njen život u dvorcu nadomak Beča, koji vrijedi 50 miliona eura.
"Ne živim u cijelom dvorcu. Sve je u upotrebi. Počela mi je smetati klima u Austriji. Ako su djeca za selidbu, i ja sam. Sin bi volio živjeti na području Balkana. Ako oni više ne budu željeli tu živjeti, mene to više neće zanimati. Ja sam na drugom spratu, kćerka na prvom, a sin na trećem. Posluga živi na četvrtom. Svi smo kao jedna porodica. Kada nešto slavimo, pozovem ih", rekla je Dragana Mirković, prenosi Avaz
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