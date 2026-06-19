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Koleginica otkrila istinu o Emini Jahović

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 09:37

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Емина Јаховић
Foto: Youtube/Blic TV

Pjevačica Emina Jahović već godinama unazad iza sebe ima uspješnu karijeru, a javnosti nije toliko poznata informacija čime se ona bavila prije nego što se latila mikrofona.

Ono što je sigurno, jeste da se po njenim ranijim izborima može zaključiti da su Eminu oduvijek privlačila svjetla reflektora.

Jednom prilikom, koleginica popularne pjevačice otkrila je detalje koje je malo ko znao prije toga. Naime, Elma Sinanović i Emina Jahović su potekle iz istog grada, Novog Pazara.

"Kratko joj je to bilo interesantno"

Elma i njen suprug su bili vlasnici jedne televizije, a kada se prisetila toga, otkrila je da je Emina radila kao voditeljka vremenske prognoze.

- Emina je bila najljepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Željela je uvijek da pjeva i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gdje su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba - otkrila je Elma, a tom prilikom za K1 televiziju objasnila i svoj odnos sa suprugom.

- Suprug je bio moja najveće podrška i vetar u leđa, da nije bilo njega, ne znam ni da li bi se bavila muzikom. On je uvijek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam željela. Tek poslije trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku - rekla je Elma tada.

Емина Јаховић-24102025

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- Rado se sjećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života - rekla je Emina svojevremeno za "Kurir".

Emina demantovala da joj je Elma pomogla?

Tokom svog gostovanja u emisiji Amidži Šou, Elma je odgovorila na pitanje o tome da je Emina navodno demantovala da joj je Sinanovićka pomogla na početku karijere.

- Nisam čula da je to demantovala. Koliko sam pomogla... Ako je dobar savet pomoć, onda jesam. Kada je krenula tu svoju karijeru, sa tim pjevanjem, krenuli su da sarađuju sa nekim kompozitorima, a ja im rekla:"Idite kod Dina Merlina, platite to, nek djevojka pjeva pravu muziku". Naravno da su me poslušali i otišli tamo. Meni se to jako dopalo, kad nekom daš savjet, pa neko ko to sluša osjeti da je dobronamerno, posluša te. Oni su radili kako sam ih ja savjetovala - objasnila je Elma tada.

Ovako je Emina izgledala na početku karijere

- Kada smo već kod operacija, došlo je vrijeme da vam kažem i potvrdim iz prve ruke sve stvari vezane za isto, koje ne znate. U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem, jer su se kosti lica još uvijek razvijale, pa sam morala da sačekam. To sam učinila u 21. godini - prije nekoliko godina napisala je Jahovićka na društvenim mrežama.

- Moje usne su potpuno prirodne i pune - dodala je tada i stavila tačku na moguće spekulacije, mada ona u javnosti rijetko govori o tome.

(kurir)

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Emina Jahović

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