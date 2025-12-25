Karleuša reagovala zbog bundi u kojima su se pojavile Prija, Tea i Marija Mikić: "Ovo je skup žena bez..."

Jelena Karleuša izrazila je negodovanje nakon što je na društvenim mrežama vidjela fotografije i snimke svojih koleginica koje nose pravo krzno.

Poznate pjevačice Aleksandra Prijović, Tea Tairović i Marija Mikić došle su na koncert Emine Jahović u bundama od prirodnog krzna, a Karleuša ne krije da je veliki protivnik toga, zbog čega je morala da se oglasi.

"Samo ružne žene nose pravo krzno! Lijepe i plemeniti žene nose vještačko krzno jer imaju milosti prema životinjama i vole životinje.

Samo ružne žene, spolja i iznutra, misle da će okačiti mrtvu životinju na sebe i okititi se na njenim krznom, učiniti da nekome budu lijepe. Zapravo, biće još ružnije. Milost prema životinjama je odraz plemenitosti, zdravog razuma i ljudskosti. Na ovoj slici je skup ružnih i glupih žena, bez mozga i srca", napisala je Jelena Karleuša.

(telegraf)