Grand zvanično saopštio da li će se Lepa Brena pojaviti u filmu o Saši Popoviću

Nakon brojnih spekulacija i nagađanja, Grand produkcija zvanično je saopštila da li će se Lepa Brena pojaviti u filmu koji snimaju, o pokojnom vlasniku, a zatim direktoru te kuće, Saši Popoviću.

- Želimo da istaknemo da je Lepa Brena učestvovala u snimanju ovog projekta! O svemu što su Lepa Brena, i svi ostali sagovornici govorili u dokumentarcu o kojem se u posljednje vrijeme mnogo spekuliše, gledaoci će imati priliku da vide i čuju na godišnjicu smrti Saše Popovića, za kada je i najavljena premijera dokumentarnog filma, koji se priprema sa mnogo ljubavi i poštovanja prema bivšem vlasniku i direktoru Grand produkcije - naveli su iz Granda.

Podsjetimo, od Sašine smrti mnogo se priča o odnosu koji je imao sa Brenom, a koji, po svemu sudeći, nije bio više toliko prisan koliko je u javnosti djelovalo da jeste.

Tome je doprinijela ispovijest Sašine udovice Suzane Jovanović koja je istakla da joj Brena nije ušla u kuću od kada je Popović preminuo.

- Poslije? Sada nije, na komemoraciji i samoj sahrani da. Nije dolazila, ne znam zbog čega - odgovorila je Suzana za Skandal na pitanje da li je Brena dolazila u njihovu kuću.

Suzana nije sakrila da su je mnogi potezi zaboljeli kao čovjeka, te da joj od jednog toplog, ljudskog razgovora ništa više i ne treba.

- Ne znam šta bih rekla, boli me kao čovjeka, mnogo toga me boli. Izgleda da je došlo takvo vrijeme da ne treba ništa očekivati. Svi oni se, vjerovatno vode tom mišlju da imam djecu, imam te ljude koji rade, oni imaju svojih obaveza, poslova. Meni ne treba ništa, ljudska riječ i neki običan razgovor, da sa nekim provedem, možda samo to, ali Bogu hvala imam takve ljude - istakla je Suzana u intervjuu u avgustu 2025.