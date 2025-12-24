Logo
Darko Lazić pokazao šta mu je žena greškom spakovala za nastup

Avaz

24.12.2025

21:50

0
Дарко Лазић показао шта му је жена грешком спаковала за наступ

Darko Lazić je otputovao u Švedsku na nastup, a kada se spremao, dočekalo ga je veliko iznenađenje.

Snimao je odjeću koju je njegova supruga Katarina spakovala za večerašnji nastup.

''Došao sam u Švedsku da pjevam, žena mi je spakovala crne farmerke, crni džemper, cipele... Rekao sam joj da mi spakuje i crne čarape, i ona ih je spakovala“, počeo je Darko, pokazujući da mu je Kaća greškom spakovala čarape sa citrusima.

''Ali pogledaj čarape koje mi je spakovala. Hvala ti, ljubavi moja, puno, nisi morao, znam da me voliš'', dodao je.

Inače, Darko ima buran ljubavni život. Pored braka sa Anom Sević, bio je sa Marinom Gagić, a imao je i nekoliko javnih veza. Nedavno je govorio o ljubavi i otkrio kakvu vezu ima, prenosi Avaz.

''Pretjerano sam nametljiv, mogu biti grub, ali na kraju popustim. Prvi se izvinjavam, priznajem da sam kriv čak i kada nisam. Zašto ne bih popustio? Veoma je jednostavno. Kod nas je uvijek zagrljaj taj koji sve smiruje. Po mom mišljenju, to je veoma važno u vezi dvoje ljudi“, rekao je u emisiji Magazin In i dodao:

''Emocija mora biti prisutna u svakom trenutku. Moram da kažem, nikada nisam varao kada sam bio u braku. Oni koji to rade nisu srećni sa svojim partnerima. Žena treba da poštuje sebe i da uvijek bude jedina i prva.“, kazao je on.

Darko Lazić

