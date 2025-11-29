Logo
Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

29.11.2025

11:30

Ana Sević i Darko Lazić razveli su se 2018. godine, a u braku su dobili kćerku Lorenu, a iako je bilo dosta trzavica u njihovom odnosu, sada su porodični prijatelji.

Oni se sada redovno pozivaju na porodična slavlja, a sada je Darko objavio i fotografiju na kojoj se vidi da je u provodu sa Aninim sadašnjim suprugom Danijelom Nedeljkovićem, kojeg je pjevač zagrlio i ne skidaju osmijehe sa lica, prenosi Blic.

Naime, folker je sa Aninim mužem bio u jednom lokalu, a društvo su im pravili njegova kuma, pjevačica Andreana Čekić, kao i pjevač Saša Kapor.

“Varala me je, cijeli grad me ismijavao”

Inače, Darko je svojevremeno optužio Anu da je bila nevjerna, dok je ona prije nekoliko godina njega tužila zbog neplaćenih alimentacija.

''Znao sam da me vara i ćutao da vidim dokle će to da ide. A samo je trebala da mi kaže: “Ja sam se zaljubila”. Hiljadu puta sam je pitao, poricala je. Svi su znali, pa i ja, ona se pravila luda. Cijeli grad me je ismijavao. Na kraju sam pozvao njega i pitao da li je sa mojom ženom. “Ne, druže, taman posla”, govorio mi je.- Nemoj biti bezobrazan, reci mi. Nemoj da pravi majmuna od mene i tebe. Ako ste zajedno, zajedno ste, ubjeđivao sam ga, ali je sve poricao'', izjavio je Darko tada.

Дарко Лазић

Scena

Darko Lazić se našalio na račun saobraćajke i snimio reklamu

“Mi smo sada familija”

Međutim, oni su zakopali sve ratne sjekire i sada jedan o drugom imaju samo lijepe riječi.

''Mi smo familija, Ana Sević, Danijel, Kaća, ja, kuma Andreana Čekić, Kaćine sestre. Mi smo normalni ljudi, jako se lijepo družimo, svi smo srećni'', pričao je Darko.

Darko Lazić

Ana Sević

