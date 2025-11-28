Amidžić sa suprugom napustio Beograd: Broji sitno do porođaja, a evo kako uživaju

Izvor:
Informer
28.11.2025
18:08
Komentari:0
Supruga voditelja Ognjena Amidžića Mina Naumović objavila je fotografije sa porodičnog odmora sa Zlatibora.
Žena voditelja Ognjena Amidžića koja je otkrila kako joj trudnoća teško pada, uskoro će na svijet donijeti djevojčicu. Pred sam porođaj odlučila je da se povuče iz gradske vreve i odmori, pa je sa porodicom napustila Beograd i uputila se na Zlatibor.
Region
Časna sestra povrijeđena u napadu nožem
Mina koja je u sedmom mjesecu pokazala kako izgleda u helankama je sa pratiocima podijelila idilične prizore iz luksuznog hotela u kojem borave. Najprije je pokazala pogled sa prozora, a zatim i nježan trenutak u kojem njen sin Perun, u bijelom bademantilu i sa repićem na glavi, leži na krevetu i uživa u porodičnom odmoru.
Potom je objavila i kratak snimak bez šminke, sa maskom za podočnjake, pokazavši kako se opušta i neguje u miru planine. Ni Ognjen nije izostao, a Mina je zabilježila i trenutak njegovog odmora, dok je opušteno ležao u sobi.
(informer)
Fudbal
17 h0
Hronika
18 h0
Nauka i tehnologija
18 h0
Svijet
18 h0
Najnovije
Najčitanije
11
41
11
40
11
30
11
23
11
17
Trenutno na programu