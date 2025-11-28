Logo
Novi imidž i nova ljubav Sindi Svini privukli pažnju

28.11.2025

11:31

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу
Foto: Tanjug / AP

Glumica Sidni Svini već duže vrijeme intrigira javnost, posebno sada kada je drastično promijenila imidž i pronašla novu ljubav. Fotografi stranih medija prate svaki njen korak, pa su sada glumičine vrele fotke osvanule na mrežama.

Tokom američkog praznika Dan zahvalnosti, glumica je uslikana na Floridi, gd‌je je uživala u čarima sunca i vrelim danima. Društvo joj je pravio aktuelni partner, menadžer Skuter Braun koji se nije odvajao od nje.

Kako se vidi, Sidni je za ovu priliku nosila bikini u burgundi boji koji je istakao njene raskošne atribute.

Vitka figura je bila u prvom planu, te fotografi nisu oklijevali i brže-bolje su zabilježili vrele kadrove.

Atraktivne fotografije osvanule su na mrežama, a mnogobrojni fanovi popularne ljepotice su imali samo jedno da poruče - "da je prelijepa", prenosi Superžena.

