Logo
Large banner

Pjevačica (32) preminula nakon estetske operacije

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

12:48

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Pjevačica Majerli Dijaz iz Kolumbije preminula je u 32. godini od srčanog udara, nakon komplikacija koje su uslijedile nakon estetske operacije.

Prema navodima lokalnih medija, Majerli, bila je hospitalizovana u Bogoti zbog teških zdravstvenih problema koji su nastali poslije zahvata na jednoj estetskoj klinici.

Iako se sumnja da je upravo ta intervencija izazvala komplikacije koje su dovele do smrti, još uvijek nije poznato o kakvoj tačno operaciji je bila riječ.

Ilu-čokolada-010925

Ekonomija

Čokolada u BiH ostaje gorkog ukusa: Ništa od pada cijena

Tragična vijest potresla je javnost u Kolumbiji, a obožavaoci zahtijevaju da se sprovede istraga i utvrdi šta se tačno dogodilo.

Vlasti su već pokrenule postupak kako bi se razjasnile okolnosti koje su dovele do tragedije.

Podijeli:

Tag:

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово су најчешће грешке у исхрани током поста: Ево како да их избјегнете

Zdravlje

Ovo su najčešće greške u ishrani tokom posta: Evo kako da ih izbjegnete

1 h

0
На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени

Region

Na Dinari minus sedam, a osjećaj kao da je minus 16 stepeni

1 h

1
Поново је на мрежи гатачка Термоелектрана

Ekonomija

Ponovo je na mreži gatačka Termoelektrana

1 h

0
Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

Gradovi i opštine

Minić: Sijarto više puta pokazao da stoji uz nas

1 h

0

Više iz rubrike

Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

Scena

Marija Šerifović otkrila ko je za nju najveća zvijezda na sceni

4 h

0
Умро Мајкл Делано: Познати глумац преминуо од срчаног удара

Scena

Umro Majkl Delano: Poznati glumac preminuo od srčanog udara

15 h

0
Жељко Митровић о отказима на Пинку

Scena

Željko Mitrović o otkazima na Pinku

20 h

0
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Scena

Darko Lazić se našalio na račun saobraćajke i snimio reklamu

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

13

37

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

13

33

Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

13

15

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner