Pjevačica (32) preminula nakon estetske operacije

Pjevačica Majerli Dijaz iz Kolumbije preminula je u 32. godini od srčanog udara, nakon komplikacija koje su uslijedile nakon estetske operacije.

Prema navodima lokalnih medija, Majerli, bila je hospitalizovana u Bogoti zbog teških zdravstvenih problema koji su nastali poslije zahvata na jednoj estetskoj klinici.

Iako se sumnja da je upravo ta intervencija izazvala komplikacije koje su dovele do smrti, još uvijek nije poznato o kakvoj tačno operaciji je bila riječ.

Tragična vijest potresla je javnost u Kolumbiji, a obožavaoci zahtijevaju da se sprovede istraga i utvrdi šta se tačno dogodilo.

Vlasti su već pokrenule postupak kako bi se razjasnile okolnosti koje su dovele do tragedije.