Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Iako je nivo rijeke Drine u opadanju, u Zvorniku je i dalje na snazi vanredna situacija zbog plavljenja nekoliko naselja u priobalnom pojasu i problemima sa snabdijevanjem električnom energijom i vodom. Sve nadležne ekipe su na terenu kako bi se pomoglo stanovništvu, a formirana je i Komisija za procjenu štete.

Na području Foče ukinuta je vanredna situacija. Vodostaji Ćehotine, Drine i ostalih rijeka su se stabilizovali.

Izlivanje Drine u naselju Terminal poplavilo je tri kuće, a voda je ušla i u brojna dvorišta.

Zbog nestanka električne energije otežano je i snabdijevanje vodom pojedinih dijelova gradskog područja i pojedinih naselja, što je bio razlog protesta grupe mještana iz Pilice.

Jedan od razloga za nastalu situaciju u Zvorniku je i nedovoljna koordinacija subjekata koji upravljaju sistemima u slivu rijeke Drine, smatraju u gradskoj upravi.

"Problem tim ljudima se mora riješiti. Svaki put kada voda pređe 2.500 kubnih metara, ogroman pojas Drine može da probije obaloutvrdu i vrati se u to naselje", rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Ekipe Elektro-Bijeljine su na terenu i otklanjaju kvarove. Mole se građani za strpljenje, jer se cijeli region suočava sa ozbiljnim problemima izazvanim vremenskim nepogodama.

"Nije to samo kod nas, u okruženju je nevrijeme napravilo veće probleme nego Elektro-Bijeljini. Mi ne napuštamo ni jedan kvar dok se ne popravi", naglasio je izvršni direktor za terenske operacije Elektro-Bijeljine Milan Lukić.

Električari rade u izuzetno teškim uslovima i uz pomoć brenera uklanjaju led sa elektroenergetske infrastrukture, ulažući maksimalne napore na sanaciji mreže.