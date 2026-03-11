Objavljen prvi snimak Darka Lazića nakon tragedije

Rođeni brat pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je u srijedu, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac.

Tragičan slučaj zavio je porodicu Lazić u crno, a u domu njihove majke Branke okupljaju se članovi porodice, pjevači i brojni prijatelji i komšije.

Darko Lazić takođe je stigao u dom svoje majke, noseći crninu. Pjevač je vidno slomljen i utučen, jedva se kreće nakon teškog gubitka.

Jedan on najčitanijih medija u Srbiji "Telegraf" objavio je snimak Darka kada je stigao kod majke.

Pjevača su grlili bližnji i izjavljivali mu saučešće, a tugu i bol ne može da sakrije sa lica.

Podsjetimo, među prvima je u dom porodice Lazić stigao pjevač Saša Kapor, a potom i Darkova bivša supruga, pjevačica i voditeljka Ana Sević, koja je doletjela čim je čula za tragičnu vijest.

Došla je kako bi izjavila saučešće i bila uz porodicu i bivšeg supruga u ovako teškim trenucima.

Bavio se pjevanjem ali nije htio na estradu

Inače, Dragan je bio mlađi od Darka dvije godine, a takođe se bavio pjevanjem, mada nikada nije imao želju da postane dio estrade.

"Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno", rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podsjeća na starijeg brata Darka.

Bio gost Darku na koncertu

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

"Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe pjeva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpjeva dvije pjesme, jer mislim da je to veoma lijepo", rekao je tada Darko Lazić.

Inače, Darko i Dragan su bili veoma vezani, često su se viđali i okupljali u Brestaču, gdje imaju dvije kuće.