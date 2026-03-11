Logo
Prva izjava Darka Lazića nakon tragedije

ATV

11.03.2026

21:53

Дарко Лазић
Foto: Printscreen Republika.rs

Pjevač Darko Lazić oglasio se prvi put nakon što je danas u saobraćajnoj nesreći poginuo njegov rođeni brat, Dragan Lazić.

Pjevač je kroz suze rekao da je pola njegovog života otišlo sa Draganom.

Погинуо Драган Лазић

Srbija

Jedno privedeno zbog smrti brata Darka Lazića

"Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio dio sebe, sve mi je ovo jako teško palo. Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumijevanja, nemam snage ni riječi ni suza, moram da se vratim u kuću. Izgubio sam pola sebe, pola svog srca. Ne mogu više da pričam, nemojte mi ništa zamjeriti", rekao je pjevač.

Podsjećamo, Dragan Lazić poginuo je danas, u 32. godini u saobraćajnoj nesreći u Vladimircima.

